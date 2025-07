Izraelskie dane wywiadowcze wskazują, że irańskie zapasy wzbogaconego uranu nie zostały usunięte z trzech ośrodków nuklearnych w Fordo, Natanz i Isfahanie, zanim zostały one zaatakowane przez USA podczas 12-dniowej wojny Izraela z Iranem i od tego czasu nie zostały przeniesione - donosi Reuters, powołując się na wysokiego rangą izraelskiego urzędnika.

Iran. Co stało się z zapasami wzbogaconego uranu?

Na owe zapasy miało się składać około 400 kg uranu wzbogaconego do 60 procent. Jak wskazało źródło agencji, Irańczycy mogą nadal być w stanie uzyskać dostęp do wzbogaconego uranu w Isfahanie - choć byłoby to trudne.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ok. 42 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. teoretycznie wystarcza do wyprodukowania jednej bomby atomowej - jeśli uran zostanie wzbogacony do 90 proc. W sytuacji, w której uran ma niższy poziom wzbogacenia, nadal może być użyty, ale wymaga bardziej zaawansowanego projektu broni.

ZOBACZ: "Doszło do sporych zniszczeń w Iranie". Szef MAEA w "Dniu na Świecie"

W środę minister obrony Izraela - Izrael Kac - oznajmił, że Tel Awiw musi wykorzystać osiągnięcia swojej operacji przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu i zapewnić, że Teheran nie będzie w stanie go odbudować.

- Musimy sformułować mechanizm egzekwowania prawa, aby zapobiec przywróceniu przez Iran zdolności, które miał przed wojną - apelował Kac. Jak zauważył, Irańczycy będą starali się wyciągnąć wnioski i dojść do siebie. - Wróg uczy się i przygotowuje, a naszym wyzwaniem pozostaje zwiększenie naszych zdolności, aby nie dać się zaskoczyć - dodał Kac.

Wojna Izraela z Iranem. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych po stronie Iranu

Przypomnijmy: Izrael rozpoczął naloty na Iran 13 czerwca. W odpowiedzi Iran prowadził ataki rakietowe i dronowe na Izrael, w których zginęło 29 osób, a ponad 3 tys. zostało rannych. 24 czerwca ogłoszono zawieszenie broni.

Deklarowanym celem izraelskiej ofensywy było zniszczenie irańskiego programu atomowego i arsenału rakiet balistycznych oraz systemu ich produkcji. Izrael i USA oskarżają Iran o przyspieszenie prac nad zbudowaniem bomby atomowej, czemu Teheran zaprzecza.

Nadal nie jest znana dokładna skala strat wyrządzonych przez izraelskie ataki. USA pomogły Izraelowi i 22 czerwca przeprowadziły nalot na trzy wspomniane obiekty nuklearne w Iranie. Według irańskiego rządu w atakach zginęło 1060 mieszkańców Iranu. Jest też wielu ciężko rannych, co znaczy, że tragiczny bilans może jeszcze wzrosnąć.

Źródła: Times of Israel, Reuters