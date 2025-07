W czwartek przed południem w mediach pojawiły się doniesienia o osobie z kanistrem, która pojawiła się w pobliżu kancelarii premiera. Osoba ta miała grozić niebezpiecznym zachowaniem.

Akcja służb pod KPRM. "Była kobieta z kanistrem"

Interia zwróciła się o komentarz do rzecznika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jacek Dobrzyński potwierdził, że taki incydent faktycznie miał miejsce. - Była kobieta, która miała ze sobą kanister. Interweniowała Służba Ochrony Państwa i policja - powiedział w rozmowie z Interią Dobrzyński.

Kolejne szczegóły dotyczące zdarzenia przekazał dziennik "Fakt". "Kobieta siedziała na ławce z kanistrem i zapalniczką w dłoni. Została zauważona przez funkcjonariuszy SOP, którzy ją zatrzymali" - opisuje gazeta, dodając, że na miejsce wezwano także pogotowie oraz Grupę Ratownictwa Chemiczno-Biologicznego.

Ruch pieszy obok KPRM wstrzymany. Nowe informacje

Na ten moment ruch pieszy w rejonie KPRM został chwilowo wstrzymany ze względów bezpieczeństwa. Wirtualna Polska donosi, przed godz. 11 służby zakończyły działania przy Alejach Ujazdowskich. Według rozmówców tego portalu wspomniana kobieta chciała spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem.

W rozmowie z RMF FM Dobrzyński przekazał, że kobieta - która miała być w podeszłym wieku - nie próbowała wedrzeć się do budynku. Osoba ta miała potrzebować natomiast opieki medycznej i psychiatrycznej - z tego powodu została przetransportowana do szpitala. Finalnie, jak się okazało, nie doszło do żadnego groźnego incydentu.

nn / polsatnews.pl