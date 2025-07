Po wizycie Szymona Hołowni (Polska 2050) w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana (PiS) Polacy nie są pewni przyszłości koalicji rządzącej - wynika z najnowszego sondażu. Nieco więcej niż co trzeci badany uważa, że nie dotrwa ona do końca kadencji. Przeciwnego zdania było niemal tyle samo osób.

W najnowszym sondażu pracowni SW Research dla Onetu badani zostali zapytani o to, czy są pewni, że nie dojdzie do rozłamu w koalicji. "Czy uważasz, że koalicja rządząca po ostatnich wydarzeniach (m.in. nocnym spotkaniu Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim) dotrwa do końca kadencji, tj. do 2027 r.?" - brzmiało pytanie ankieterów.

ZOBACZ: Będzie nowa partia? Ryszard Petru: Wręcz mnie namawiają

Przyszłość koalicji rządowej. Jest nowy sondaż

Z sondażu wynika, że 33,6 proc. uczestników ankiety uważa, że koalicja rządząca nie dotrwa do końca kadencji. Przeciwne zdanie ma 32,6 proc. osób, zaś kolejne 33,8 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Badanie pokazało, że o trwałości koalicji są przekonani raczej mężczyźni (38 proc.), niż kobiety (27,9 proc.). Co ciekawe, największą wiarę w jej przetrwanie wykazują młodzi, czyli osoby w grupie do 24. roku życia (50,7 proc.).

ZOBACZ: Spotkanie z politykami PiS. Szymon Hołownia przyznał się do błędu

Mniejsze szanse rządowej większości dają osoby w wieku 25-34 lata (32,6 proc. uważa, że przetrwa) oraz osoby w wieku 35-49 lat (32,7 proc.). Wśród osób powyżej 50. roku życia jedynie 28,9 proc. twierdzi, że koalicjanci będę kontynuować współpracę przez najbliższe dwa lata. 34,4 proc. ankietowanych nie daje szans takiemu scenariuszowi.

Spotkanie Hołownia-Bielan. O co chodzi?

Przypomnijmy: w środę marszałek Sejmu i lider Polski 2050 - Szymon Hołownia - przekazał, że w mieszkaniu europosła Adama Bielana spotkał się z politykami PiS dwukrotnie: po raz pierwszy pod koniec czerwca po wyborach prezydenckich.

ZOBACZ: Tajemnicze nocne spotkanie. Szymon Hołownia zabrał głos

Spotkanie było krótkie, stąd prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował kolejne, by dokończyć rozmowę - wynika z jego wypowiedzi w TVN24. Wizyta ta wywołała medialną burzę oraz rozmaite spekulacje odnośnie przyszłości koalicji rządzącej.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 8-9 lipca 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 816 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

WIDEO: "Nie chce realizować umowy sprzed dwóch lat". Polityk PO o działaniach Hołowni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / polsatnews.pl