Awantura na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych. Posłowie PiS zapowiadają wniosek do marszałka Sejmu po tym, jak miało dojść do przerwania prac komisji. Prawicowa opozycja twierdzi, że rządzący storpedowali głosowanie nad absolutorium dla rządu po tym, jak podliczyli głosy, orientując się, że nie mają większości. - To jest łamanie demokracji - podkreślił Jarosław Krajewski (PiS).