- Powiedziałem Putinowi: 'Jeśli uderzysz w Ukrainę, to zbombarduję Moskwę. Mówię poważnie, nie masz wyboru' - mówi Donald Trump na nagraniu audio zarejestrowanym podczas zbiórki charytatywnej w 2024 roku, które otrzymała amerykańska telewizja CNN. - A wtedy on (Putin - red.) mówi do mnie: 'Nie wierzę ci'. Ale uwierzył mi w 10 proc. - dodał, relacjonując rozmowę.