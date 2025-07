9 osób zginęło po nagłym zawaleniu się mostu Gambhira w Indiach - podał indyjski serwis NDTV. Kiedy doszło do pęknięcia konstrukcji po drodze poruszało się kilka pojazdów, które następnie runęły do wody. To nie pierwszy taki wypadek w regionie.

Most zawalił się nad rzeką Mahi w stanie Gudźarat położonym w zachodniej części Indii. Na miejsce zdarzenia natychmiast ruszyły służby ratownicze.

Jak podaje NDTV, do wody wpadły cztery pojazdy - dwie ciężarówki, SUV i samochód dostawczy. Naoczni świadkowie usłyszeli wcześniej ogromny huk.

Według relacji starszego inspektora Anila Dhameliyi, cytowanego przez indyjski portal NDTV, z rzeki wyłowiono co najmniej dziewięć ciał, a pięć osób zostało rannych.

Indie. Kraj zmaga się z plagą katastrof budowlanych

Premier Indii Narendra Modi powiedział, że jest "głęboko zasmucony" tą tragedią i złożył kondolencje rodzinom ofiar.

To nie pierwszy taki wypadek w Indiach. Jak zauważa serwis Al Jazeera, krajowa infrastruktura jest od dawna narażona na takie katastrofy, co niekiedy skutkuje poważnymi zdarzeniami na autostradach i mostach.

W 2022 roku pochodzący jeszcze z czasów Indii Brytyjskich most wiszący runął do rzeki Machchu. Do wody wpadły setki ludzi, a co najmniej 132 z nich straciło życie.