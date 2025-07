Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała w Kijowie dwóch obywateli Chińskiej Republiki Ludowej, którzy próbowali nielegalnie wywieźć do Chin tajną dokumentację dotyczącą ukraińskich systemów rakietowych "Neptun" RK-360MC.

Ukraina. Zatrzymano szpiegów z Chin

"To unikalna broń Sił Obronnych Ukrainy, przeznaczona do rażenia ogniem wszystkich rodzajów okrętów bojowych i desantowych. Przypomnijmy, że to właśnie z 'Neptuna' zniszczono flagowy okręt Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej - krążownik 'Moskwa'" - czytamy w komunikacie SBU zamieszczonym w mediach społecznościowych.

W trakcie postępowania ustalono, że zatrzymani są spokrewnieni. Jeden z nich ma 24-lata i do Kijowa dotarł pod pretekstem studiowania na jednej z lokalnych uczelni. W 2023 roku został wydalony z powodu złych wyników w nauce. Drugi zatrzymany to ojciec 24-latka, który na stałe mieszka w Chinach. Od czasu do czasu przyjeżdżał do syna do Kijowa.

"Z materiałów sprawy wynika, że student z Chin miał zdobyć dokumentację techniczną dotyczącą produkcji ukraińskich 'Neptunów'. W tym celu próbował zwerbować obywatela Ukrainy związanego z rozwojem nowoczesnego uzbrojenia Sił Obronnych" - czytamy.

Funkcjonariusze SBU rozpracowali plan szpiegowski na jego wczesnym etapie i przyłapali 24-latka na gorącym uczynku. Zatrzymany został także starszy mężczyzna ponieważ miał on przekazać tajne informacje chińskim służbom specjalnym.

Więzienie i konfiskata mienia za szpiegostwo

Podczas przeszukania skonfiskowano telefony obu podejrzanych, na której jest korespondencja ws. akcji. Na podstawie zebranych dowodów śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przekazali zatrzymanym, że są podejrzani o szpiegostwo.

Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności i konfiskata mienia.

"Neptun" RK-360MC to mobilny nadbrzeżny system rakietowy, stworzony przez Państwowe Przedsiębiorstwo Kijowskie Biuro Projektowe. Pierwszy dywizjon Neptunów trafił do wyposażenia Sił Zbrojnych Ukrainy w 2020 roku.