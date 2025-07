Incydent, który o mało nie skończył się tragedią. Z okna mieszkania na parterze bloku wypadło trzyletnie dziecko. Malec został przewieziony do szpitala. Policja prowadzi czynności mające na celu ustalić, jak doszło do zdarzenia.

Do wypadku doszło przed godz. 12:00. Policja otrzymała zgłoszenie, że z jednego z mieszkań znajdujących się na parterze bloku w Kole (woj. wielkopolskie) wypadło trzyletnie dziecko. Na miejsce przybyli funkcjonariusze, wezwano również karetkę pogotowia.

Z informacji serwisu e-kolo.pl wynika, że do miejsca zdarzenia zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie został on zawrócony, a do szpitala dziecko przewiezione zostało karetką. Jego obecny stan jest nieznany.

Koło. O włos od tragedii, dziecko wypadło z okna

Jak wyjaśnił w rozmowie z polsatnews.pl asp. sztab. Daniel Boła z Komendy Powiatowej Policji w Kole, funkcjonariusze prowadzą działania celem ustalenia, jak doszło do tego zdarzenia. Wiadomo, że w chwili incydentu, rodzice dziecka przebywali w mieszkaniu.

- Policjanci z KPP w Kole sprawdzili stan trzeźwości rodziców, byli oni trzeźwi - powiedział nam przedstawiciel policji.

Służby prowadzą postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić dokładne okoliczności zdarzenia, które o mały włos nie zakończyło się tragedią.