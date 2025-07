W specjalnym apelu na sierpień bp Tadeusz Bronakowski przypomniał, że jest to miesiąc dobrowolnej abstynencji od alkoholu. W tym roku w Kościele w Polsce przeżywany jest pod hasłem "Odpowiedzialni za trzeźwość".

Sierpień miesiącem trzeźwości. "To choroba, którą musimy sobie uświadomić"

W specjalnym apelu na ten miesiąc bp Bronakowski podkreśla, że "sprawa osobistej odpowiedzialności za trzeźwość własną oraz innych, nie dla wszystkich Polaków jest oczywista".

"Faktem jest wielka obojętność społeczeństwa na problemy alkoholowe, jakich doświadcza wielu rodaków. Faktem jest również akceptacja postaw i działań sprzyjających upijaniu się. Właściwie nie ma dnia bez wiadomości, że ktoś będący pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, że pozbawił kogoś życia, zranił, że na inne sposoby skrzywdził bliźnich" - czytamy w apelu.

Biskup dodaje, że mimo oburzania się tym wielu grup społecznych, w tym polityków, nie wiele z tego wynika, "a często dosłownie nic".

Duchowny zwraca uwagę, że często obok informacji na temat wypadków spowodowanych przez osoby nietrzeźwe znajdziemy reklamy alkoholu, bo zezwala na to prawo.

"Także niezliczone bilbordy przy polskich drogach zachęcają do picia alkoholu. Zachęcają do tego uginające się od butelek i puszek z alkoholem sklepowe półki, w tym na stacjach paliw. I nie ma w tym przypadku powszechnego oburzenia, chociaż są niezbite dowody na to, że reklama czy zbytnia dostępność fizyczna i ekonomiczna powodują wzrost problemów alkoholowych" - tłumaczy hierarcha.

Dodał, że Polacy często żartują na temat alkoholu, wybierają go jako prezent, a także korzystają ze "skandalicznych promocji na alkohol", które oferują supermarkety.

"Obojętność, lekceważenie problemów alkoholowych, brak zaangażowania w propagowanie postaw trzeźwościowych, wyśmiewanie abstynentów – to swoisty rak toczący nasz społeczny organizm. To choroba, którą musimy sobie uświadomić i podjąć leczenie" - apeluje duchowny.

"Nie jest bowiem prawdą, że chorują jedynie ci, którzy już uzależnili się od alkoholu. Chore jest całe społeczeństwo, jeśli kultywuje upijanie się, jeśli każdy z nas nie troszczy się o trzeźwość w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym" - dodał.

Biskup ze specjalnym apelem. Wskazał alarmujące dane

Następnie bp Bronakowski wskazał, że dane dotyczące spożywania alkoholu w Polsce są alarmujące.

"Polacy wypijają średnio około 11 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie. Wielu rodaków regularnie nadużywa alkoholu. W Polsce codziennie umiera średnio 110 osób z powodu alkoholu. Liczba punktów sprzedaży alkoholu jest zdecydowanie za duża - na jeden punkt sprzedaży przypada około 300 mieszkańców. W ubiegłym roku wydano na alkohol ponad 50 mld zł. Młodzi Polacy zaczynają spożywać alkohol między 12. a 16. rokiem życia" - wyliczył.

Hierarcha podkreślił, że konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań "na rzecz otrzeźwienia polskiego społeczeństwa".

"Działania te powinny być odgórne i oddolne, inicjowane zarówno przez osoby piastujące wysokie urzędy, jak i zwykłych obywateli" - dodał.

"Trzeźwość każdego Polaka to zadanie priorytetowe, od wyniku którego zależy przyszłość naszych rodzin, przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny. W tym wielkim i pięknym dziele każdy z nas ma ważną rolę do odegrania" - zaapelował duchowny.

Na koniec zwrócił się do "wszystkich wierzących Polaków i ludzi dobrej woli" o dobrowolną abstynencję w sierpniu.