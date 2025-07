"Najwyższy stopień ostrzegawczy". Strażacy walczą ze skutkami ulew

- Dzisiaj do godziny 10 w Małopolsce otrzymaliśmy ponad 60 zgłoszeń. To jest 60 wyjazdów do udrożniania przepustów i połamanych gałęzi drzew - powiedział w rozmowie z Polsat News młodszy kapitan Hubert Ciepły z małopolskiej PSP. W regionie najwyższy stopień ostrzegawczy Wezbrana w jednym z górskich potoków woda zalała przeprawę prowadzącą do Doliny Lejowej i domków letniskowych.

Od wtorku nad Polską panuje niż genueński Gabriel, który przyniósł burze, opady deszczu oraz porywisty wiatr. W związku z ryzykiem wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych w woj. małopolskim obowiązuje ostrzeżenie czerwone, czyli trzeciego stopnia.

Cały region, oprócz ulewnych deszczy, zmaga się m.in. z porywistym wiatrem i burzami. Ostrzeżenie IMGW i alert RCB będą obowiązywały dla Małopolski najwcześniej do 10 lipca.

Niż genueński nad Małopolską. Dziesiątki interwencji strażaków

Trudna sytuacja panuje w Małopolsce, a zwłaszcza w pow. tatrzańskim, gdzie wezbrane potoki zalały szlaki komunikacyjne. Lokalni strażacy ze wsparciem innych służb walczą z żywiołem.

- Dzisiaj już do godziny 10 w Małopolsce otrzymaliśmy ponad 60 zgłoszeń. To jest 60 wyjazdów do udrożniania przepustów, połamanych gałęzi drzew, które spadły na szlaki komunikacyjne, czyli chodniki, drogi dojazdowe. Najwięcej tych zgłoszeń mamy w powiecie tatrzańskim. Trwa akcja m.in. w Zakopanem. Oczywiście staramy się usuwać wszystkie rzeczy, które są naniesione na drogach, które sprawiają jakiekolwiek zagrożenia na bieżąco. My pracujemy w systemie 24 godzin na dobę - mówił na antenie Polsat News rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy kapitan Hubert Ciepły.

- Mamy podniesione stany osobowe w jednostkach gaśniczo-ratowniczych na stanowiskach kierowania komendantów miejskich i powiatowych tam, gdzie ten trzeci poziom obowiązuję, a przypominam, że obowiązuje on do jutra. Jest to najwyższy stopnień ostrzegawczy w meteorologii czyli intensywne opady deszczu i burze, dlatego musimy zachować szczególną ostrożność - wyjaśnił.

Groźnie wygląda sytuacja na przeprawie prowadzącej do Doliny Lejowej i domków letniskowych. Wezbrana woda zalała kładkę i część drogi odcinając kilkanaście osób. Rozmówca Polsat News przekazał jednak, że sytuacja jest pod kontrolą.

- Pytanie czy te osoby będą musiały się pilnie ewakuować. Decyzja będzie należeć do kierującego działaniem ratowniczym. Będzie on chciał nawiązać z nimi kontakt. Nie będzie najmniejszego problemu, żeby te osoby ewakuować jeśli zajdzie najmniejsza potrzeba - wyjaśnił rzecznik.

Pogoda w Tatrach. Ostrzeżenie dla turystów

Ostrzeżenie dla turystów wystosował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Warunki na górskich szlakach są bardzo trudne.

Szczególnie na kamiennych i leśnych odcinkach, gdzie zalega duża ilość błota. Utrzymuje się podwyższony poziom wody w potokach górskich, a miejscami występują podtopienia uniemożliwiające dalszą wędrówkę. Z powodu deszczu i gęstej mgły widoczność jest mocno ograniczona.

Władze parku odradzają rekreacyjne wycieczki po zagrożonych terenach do momentu zniesienia obowiązujących alertów pogodowych.