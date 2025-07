- Zapowiadaliśmy, że rekonstrukcja odbędzie się w okolicach 15 lipca. Ale na wniosek Szymona Hołowni przesunięto termin na 22 lipca - powiedział przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

- Marszałek motywował to koniecznością uporządkowania spraw we własnym ugrupowaniu (w Polsce 2050 - red.). Mówił, że musi poukładać tam wszystko - przekazał.

- Ten wniosek został przez nas (koalicjantów - red.) zaakceptowany, ponieważ każdy ma prawo, żeby sobie uporządkować rzeczy - dodał.

Nowa data rekonstrukcji. Czarzasty: Na wniosek Hołowni

Czarzasty ocenił, że w przesunięciu o tydzień ogłoszenia rekonstrukcji "nie ma żadnych podstępów ani zagrożeń". - Tak ustaliliśmy z koalicjantami - przekazał.

Przewodniczący Nowej Lewicy przekazał, że przed 22 lipca "na pewno będzie jeszcze jedno spotkanie" liderów koalicji. - Dokładnie się nie umówiliśmy - dodał. Pytany, czy liderom pozostały jeszcze jakieś zagadnienia do ustalenia, odparł: "nie, już mamy jakieś szczegóły".

We wtorek marszałek Sejmu zapowiedział, że będzie namawiał koalicjantów, by negocjacje ws. rekonstrukcji rządu zakończyły się do planowanego na 23-25 lipca posiedzenia Sejmu. Jego zdaniem, to bardziej realistyczny termin niż wskazany wcześniej przez premiera Donalda Tuska 15 lipca.

polsatnews.pl