Ustępujący prezydent Andrzej Duda w najnowszym wywiadzie krytycznie wypowiedział się o postawie sojuszników i Ukrainy względem Polski. - Uważam, że Ukraińcy, jak i nasi sojusznicy, po prostu uważają, że lotnisko w Rzeszowie i nasze autostrady należą im się, jakby to było ich. Nie jest ich. Jest nasze. W związku z czym – jak się komuś coś nie podoba, no to zamykamy i do widzenia - powiedział.

We wtorek prezydent Andrzej Duda udzielił wspólnego wywiadu dla Otwartej Konserwy, Nowego Ładu i Klubu Jagiellońskiego. Był tam pytany, m.in. o relacje z Ukrainą i postawę naszego sąsiada wobec Polski.

Prezydent ocenił, że jego osobiste relacje z Wołodymyrem Zełenskim udało się – zwłaszcza w pierwszych miesiącach rosyjskiej agresji na Ukrainę – przełożyć na "polityczne i wizerunkowe zyski dla Polski".

- Poza prostym powiedzeniem Ukraińcom: "Nie, nie udzielimy wam pomocy" (…) są również inne metody, znacznie bardziej sprytne, które można było zrealizować. Niestety ich nie zrealizowaliśmy. Ale się przyznam, że ja to proponowałem władzom rządowym kilkakrotnie, żeby pewne operacje przeprowadzić - powiedział Andrzej Duda.

- Jedną nawet podjąłem i rzeczywiście ją realizowałem. Potem moja decyzja została zmieniona na skutek decyzji politycznej obecnego rządu - dodał, nie ujawniając jednak szczegółów.

Andrzej Duda: To był błąd

- Uważam, że były kwestie, w których mogliśmy troszeczkę pokazać, że nie wolno nas omijać, ani pomijać. I nie zrobiliśmy tego. I to był błąd - ocenił prezydent.

- Na przykład uważam, że zarówno Ukraińcy, jak i nasi sojusznicy, po prostu uważają, że lotnisko w Rzeszowie i nasze autostrady należą im się, jakby to było ich. No nie jest ich. Jest nasze. W związku z czym – jak się komuś coś nie podoba, no to zamykamy i do widzenia - stwierdził Andrzej Duda.

- Tak, robimy remont. Zamykamy lotnisko w Rzeszowie i dostarczajcie Ukrainie morzem, powietrzem, nie wiem, zrzucajcie na spadochronach. Kombinujcie. Kombinujcie, jeżeli uważacie, że nie jesteśmy wam potrzebni - powiedział prezydent.

- Zwłaszcza, że nie zapraszano nas do bardzo ważnych gremiów międzynarodowych w międzyczasie, gdzie decydowano o dostarczaniu pomocy przez nasze terytorium. Ja uważałem, że to jest skandal. I w pewnym momencie przyznaję otwarcie, że w tym aspekcie zablokowałem konkluzję szczytu NATO w Wilnie - dodał.

- Na ten temat nie ma co rozmawiać z Ukrainą, tylko naszymi sojusznikami. Trzeba mieć odwagę porozmawiać z Niemcami, Amerykanami – wskazał Duda.