"Grok zbyt posłusznie wykonywał polecenia użytkowników. Za bardzo chciał ich zadowalać i w gruncie rzeczy dał się zmanipulować. Trwają nad tym prace" - zapewnił Elon Musk, szef platformy X. Jego odpowiedź nadeszła po tym, jak internauci zaczęli zauważać nietypowe zachowanie narzędzia AI, dostępnego w medium zarządzanym i aktywnie promowanym przez byłego doradcę Donalda Trumpa.

ZOBACZ: Musk rzuca wyzwanie Republikanom i Demokratom. Trump: Wykoleja się

Mimo wizerunkowego kryzysu miliarder opisuje Groka jako czyste narzędzie, którego głównym zadaniem jest "rygorystyczne poszukiwanie prawdy". Uważa, że to niebywała i prawdziwa wartość w porównaniu z chatbotami należącymi do innych firm. Konkurencyjne modele AI - jak twierdzi Musk - zostały wytrenowane na politycznie poprawnych źródłach, co zaburza pojęcie wolności słowa.

Elon Musk: Grok został zaprogramowany do głoszenia prawdy

Jednak w wielu krajach Grok został skrytykowany za publikowanie antysemickich wpisów. Dziennik "Washington Post" informował o przypadkach, kiedy chatbot przekonywał użytkowników, że "najlepszym obrońcą ludzkości byłby Adolf Hitler", natomiast Izrael "wciąż biadoli z powodu Holokaustu”.

Narzędzie firmy xAI obrażało również czołowych światowych polityków, w tym prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Turecki sąd w Ankarze nałożył cenzurę na około 10 wybranych postów Groka. Swoją decyzję argumentował troską o poszanowanie prawa państwowego i przekonań religijnych.

ZOBACZ: Napięcie na linii USA - Rosja. Media: Trump traci cierpliwość do Putina

Także w Polsce można było przeczytać treści Groka niepochlebnie opisujące: premiera Donalda Tuska, posła KO Romana Giertycha czy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zdarzały się ponadto odpowiedzi krytykujące Jana Pawła II.

Firma odpowiedzialna za Groka zapowiedziała naprawę modelu: "Jesteśmy świadomi ostatnich postów Groka i aktywnie pracujemy nad usunięciem tych nieodpowiednich. Od czasu, gdy dowiedzieliśmy się o treściach, xAI podjęło działania w celu zablokowania mowy nienawiści przed postami Grok na X. xAI szkoli wyłącznie poszukiwanie prawdy i dzięki milionom użytkowników na X jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować i zaktualizować model, w którym szkolenie można by ulepszyć".