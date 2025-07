Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował o działaniach rządu w związku z intensywnymi ulewami w Polsce. - Zdecydowaliśmy o uruchomieniu zasobów wiedząc, że godzina 20:00, to godzina zero - przekazał minister. Jak dodał, kluczowe będą informacje, które będą spływały w ciągu najbliższych 48 godzin.

Szef MSWiA poinformował, że we wtorek w związku z prognozami ulewnych deszczów i burz w pełnym składzie zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Jak podkreślił, sytuacja pogodowa została oceniona jako "niosąca poważne zagrożenia dla mieszkańców Polski". - Prognozy skłaniają nas do tego, by uruchomić zasoby w związku z bardzo dużym zagrożeniem - przekazał.

- Zdecydowaliśmy o uruchomieniu zasobów wiedząc, że godzina 20:00 dzisiaj, to godzina zero, kiedy można się spodziewać ciągłego deszczu i tego, czego obawiamy się najbardziej: kumulacji ciągłego deszczu i zjawisk burzowych. Oznacza to, że w różnych częściach Polski może spaść bardzo dużo deszczu i może on stanowić zagrożenie - podkreślił Tomasz Siemoniak.

Jednocześnie zaapelował, by zapoznać się z mapami ostrzeżeń oraz z zalecaniami rządu, które zostały przygotowane dla regionów, gdzie panuje największe zagrożenie. Odniósł się również do sytuacji dzieci, które przebywają obecne na obozach pod namiotami. - Takie obozy muszą być ewakuowane do budynków i takie działania są w tym momencie podejmowane - zapewnił. Przestrzegł także wszystkie osoby, które spędzają czas pod namiotami, na kempingu, czy w podobnych miejscach, aby rozważyli znalezienie innego schronienia.

Jak zapowiedział następne spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego odbędzie się w środę o godzinie 8:00.

- Monitorujemy przybory wody w rzekach, na razie, po suszy nie ma tutaj szczególnych zagrożeń, natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie się to wszystko bardzo szybko zmieniało. Według tego, co mówią nam eksperci, mamy przed sobą 48 bardzo trudnych godzin - zaznaczył minister.

Wkrótce więcej informacji.