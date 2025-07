W samolocie lecącym z Warszawy do Egiptu wykryto usterkę techniczną. Ze względów bezpieczeństwa załoga podjęła decyzję o skierowaniu maszyny na lotnisko w Katowicach. Przed lądowaniem samolot przez pewien czas krążył nad Nowym Sączem, co - jak wyjaśniają linie lotnicze - było konieczne, aby zredukować ilość paliwa do bezpiecznego poziomu.