- Chciałabym przekazać dobre informacje, ale niestety nie mogę. Prognoza pogody nie jest optymistyczna. Przed nami bardzo ciężkie popołudnie i ciężka noc - przekazała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul w trakcie konferencji prasowej na temat zagrożenia pogodowego w Rzeszowie.

- Apeluję, aby bardzo poważnie podejść do komunikatów RCB. My ze swojej strony zrobimy wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo, ale musimy działać wspólne - dodała.

Wojewoda zaznaczyła, że "dziś możemy mieć podobna skalę zdarzeń, jak wczorajszej nocy". - Wszystkie służby pracują w stanie podwyższonej gotowości - zaznaczyła i podkreśliła, że nikt nie pozostanie bez pomocy i wsparcia.

Pogoda. Ulewy i burze nad Polską. Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w związku z nadchodzącymi, intensywnymi burzami, jakie przejdą na centralną i zachodnią Polską. Zagrożonych jest 10 województw, a eksperci ostrzegają przed możliwymi podtopieniami.



W związku z prognozowanymi ulewami oraz burzami, jakie spodziewane w większej części kraju rozesłano Rządowe Centrum Ostrzegania rozesłało alert.

"Uwaga! 08-10.07 prognozowane intensywne, nawalne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Słuchaj poleceń służb i śledź komunikaty pogodowe."

Alert RCB obowiązuje dla województwa: woj. łódzkiego; woj. małopolskiego; woj. mazowieckiego; woj. śląskiego; woj. świętokrzyskiego; części woj. lubelskiego; części woj. opolskiego, części woj. podkarpackiego; części woj. podlaskiego oraz części woj. warmińsko-mazurskiego.

ZOBACZ: Potężne burze przejdą nad Polską. Pilny alert RCB

Rządowe Centrum Ostrzegania przekazało także, że w związku z gwałtownymi burzami istnieje zagrożenie powodziami i lokalnymi podtopieniami. W momencie, gdy zaistnieje takie ryzyko należy: słuchać aktualnych komunikatów, przenieść się na wyższe kondygnacje budynku, zadbać o naładowanie elektroniki, zabezpieczyć budynek oraz pojazdy i powiadamiać służby, gdy sytuacja zrobi się niebezpieczna.



Przed deszczem i burzami ostrzeżenia wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia czerwone, czyli trzeciego stopnia obowiązują dla województw: łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego.



Na zagrożonych terenach prognozowane są ulewne opady deszczu od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm, wiatr w porywach do 85 km/h oraz grad. W nocy z 8 na 9 lipca przewiduje się opady w wysokości od 15 mm do 25 mm, w czasie burz do 40 mm. W późniejszych dniach opady nie przekroczą 35 mm. Ostrzeżenia będą w obowiązywać od godziny 20:00 we wtorek do godziny 8:00 rano w czwartek.

Nawałnice nad Polską. Tysiące interwencji w całym kraju

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał, że minionej nocy odnotowano 2200 interwencji straży pożarnej.

"Straż Pożarna prowadziła intensywne działania ratownicze w wielu regionach kraju. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru, intensywnych opadów deszczu oraz lokalnych podtopień" - napisał w mediach społecznościowych.

Wyliczył, że w "ciągu doby odnotowano 2200 interwencji, w tym: województwo podkarpackie - 1200 zdarzeń, województwo małopolskie - 500 zdarzeń, województwo lubelskie - 300 zdarzeń".

ZOBACZ: Powalone drzewa, zerwane dachy. Niszczycielskie nawałnice nad Polską

"Na Podkarpaciu gdzie sytuacja jest najpoważniejsza działaniami kieruje zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnej nadbryg. Paweł Frysztak" - wyjaśnił Dobrzyński. Rzecznik zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie wychodzenia z domu w czasie burz oraz śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych i ostrzeżeń RCB.