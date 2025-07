Mogło być trochę lepiej - tak ministra edukacji Barbara Nowacka skomentowała we wtorek wyniki tegorocznych matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała we wtorek, że maturę zdało 80 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Egzamin pisemny z polskiego zdało 94 proc. abiturientów, z matematyki - 85 proc.

- Tak szczerze - mogło być trochę lepiej, ale zbieramy też efekt likwidacji gimnazjów (...). Proszę pamiętać, że to są te roczniki, które przeżyły pandemię i turbulencje związane z gimnazjami - skomentowała ministra edukacji w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Barbara Nowacka podkreśliła, że "nie da się systemu oświaty naprawić w ciągu kilku lat".

Wyniki matur 2025. "Dużo analiz przed CKE"

Nowacka zwróciła też uwagę, że wyniki egzaminów są słabsze w technikach i szkołach branżowych II stopnia. - Jest pytanie o podejście do matur i przygotowanie się do nich. Dużo analiz przed CKE (...). Kiedy dostaniemy analizę od nich, to zobaczymy, na ile my możemy wesprzeć przede wszystkim młodzież i nauczycieli - powiedziała.

Minister edukacji dodała też, że "szczególny niepokój", budzą wyniki z egzaminów z matematyki, również w przypadku egzaminu ósmoklasisty.

Przypomniała, że resort edukacji we współpracy z Politechniką Warszawską uruchomił dla uczniów klas IV, V i VI szkoły podstawowej program wspierania nauki matematyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czyli "Inteligentna matematyka – zeszyt online". Jak jednak zaznaczyła Nowacka, "efekty tego działania będą widoczne dopiero za kilka lat".

- Otworzyliśmy też studia wspierające nauczycieli w metodycznym uczeniu matematyki, bo tu widzimy tak naprawdę bardzo duży problem (...). Nasi poprzednicy zajmowali się polityką historyczną, a nie zajmowali się tym, żeby młodzież jak najlepiej dostosowała się do współczesnego świata, a matematyka to jedno z tych narzędzi dostosowania - dodała.

Jak podkreśliła, "przed nami wielkie wyzwanie, jak jeszcze wzmocnić matematykę".

Wyniki matur 2025 w liceach, technikach i szkołach branżowych

We wstępnej informacji o wynikach egzaminu maturalnego CKE podała, że egzamin pisemny z polskiego zdało 94 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, z matematyki - 85 proc., a egzamin pisemny z angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze języka obcego, zdało 93 proc. W liceach maturę zdało 86 proc., w technikach - 70 proc., a w szkołach branżowych II stopnia - 14 proc. absolwentów.

13 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Pełne wyniki egzaminu maturalnego (zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej – majowe, dodatkowej – czerwcowej i poprawkowej – sierpniowej) ogłoszone będą 10 września.

Z kolei według wstępnej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie, którzy w maju przystąpili do testów, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 64 proc. punktów, a z matematyki – 50 proc. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski skomentował w piątek, że w arkuszu z matematyki zwiększono liczbę zadań otwartych, co mogło spowodować, że arkusz był nieco trudniejszy.

Gimnazja przestały istnieć w systemie edukacji 1 września 2019 r., wskutek stopniowego ich wygaszania od 2017 r., co było konsekwencją reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.

Tegoroczni absolwenci są pierwszym rocznikiem maturzystów, który zdawał egzaminy ponownie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Obecnie obowiązuje tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

