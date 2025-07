- Pan prezydent rozumie niepokój Polaków i to, że chcą od rządu prawdziwej informacji o tym, co dzieje się na przejściach granicznych - szczególnie na granicy polsko-niemieckiej - powiedziała w programie "Gość Wydarzeń" Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii Andrzeja Dudy.

Od poniedziałku trwają kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą.

Służby podały, że pierwszego dnia na zachodniej granicy skontrolowano 4400 osób i 700 samochodów, z czego jednej odmówiono wjazdu. Z kolei na granicy z Litwą sprawdzono 4,1 tys. pojazdów i 7,9 tys. osób z czego zatrzymano 5 osób - kuriera i czterech migrantów.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał o to, co na temat decyzji rządu w sprawie kontroli sądzi prezydent Andrzej Duda.

Małgorzata Paprocka: Prezydent rozumie niepokój Polaków

- Od samego początku - najpierw ataku hybrydowego na granicę polsko-białoruską i potem przez te wszystkie lata, kiedy sytuacja na polskich granicach była skomplikowana, to pan prezydent mówił o tym i nawoływał do działań, które by wspierały funkcjonariuszy, którzy swoje zadania wykonują, a po drugie dbałyby o bezpieczeństwo nas wszystkich, szczególnie kobiet i dzieci - powiedziała Małgorzata Paprocka.

Szefowa Kancelarii Prezydenta dodała, że "takie działania, jeżeli są zasadne oczywiście, że będą popierane".

- Natomiast pan prezydent - i to jest najważniejsza rola - rozumie niepokój Polaków i to, że chcą od rządu prawdziwej informacji o tym, co dzieje się na przejściach granicznych - szczególnie na granicy polsko-niemieckiej - dodała.

- A po drugie (chcę-red.) skutecznego działania formacji i służby, nad którymi dzisiaj nadzór ma rząd Donalda Tuska - wyjaśniła.

Małgorzata Paprocka podkreśliła, że zapowiedź prezydenta elekta Karola Nawrockiego o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczącej sytuacji na granicach kancelaria przyjmuje z pełnym zrozumieniem. - Bez wątpienia dzisiaj jest to jeden z tych podstawowych elementów, który interesuje i elektryzuje opinię publiczną - dodała.

Paprocka: Nie od tego są funkcjonariusze, aby patrzeć na ręce patrolom obywatelskim

Szefowa Kancelarii Prezydenta została zapytana też o krytykę opozycji ws. wpisania przejść granicznych na listę infrastruktury krytycznej. Politycy sugerują, że może być to sposób na to, aby stłumić ewentualne głosy krytyki, protesty i tzw. patrole obywatelskie.

- To, że obywatele mają prawo patrzeć władzy na ręce, to rzecz oczywista - powiedziała Małgorzata Paprocka. - Na pewno nie od tego są funkcjonariusze, aby patrzeć na ręce patrolom obywatelskim - dodała

pgo / mjo / polsatnews.pl