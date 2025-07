- Jest wiele sprzecznych wypowiedzi w tym temacie - tak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował deklarację Donalda Trumpa dotyczącą wysyłania broni do Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych zadeklarował w poniedziałek, że dostawy dla Kijowa zostaną zrealizowane. Wcześniej Amerykanie zapowiadali wstrzymanie wsparcia militarnego, co wywołało wielkie obawy w kraju walczącym z rosyjską agresją.

Dmitrij Pieskow odniósł się we wtorek do informacji podanych przez amerykańskich oficjeli, w tym samego przywódcę USA, zgodnie z którymi Stany Zjednoczone, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, przekażą Ukrainie dodatkowe uzbrojenie defensywne.

- Jest wiele sprzecznych wypowiedzi w tym temacie - ocenił rzecznik Kremla, dodając, że dopiero z czasem jasne stanie się jakiego rodzaju broń i w jakiej ilości trafi do Ukrainy.

USA dostarczą Ukrainie broń. Kreml: Jest wiele sprzecznych wypowiedzi

W swojej wypowiedzi Pieskow pokusił się też o uwagę na temat dostaw, jakie do Kijowa płyną ze strony całej zachodniej Europy. - To oczywiste, że dostawy zachodniej broni są kontynuowane. Europejczycy pompują uzbrojenie do Ukrainy - stwierdził.

Jednocześnie oświadczył, że Rosja wierzy, iż istnieje wielki potencjał dla przywrócenia handlowych i ekonomicznych relacji między Moskwą a Waszyngtonem.

- Doceniamy wysiłki Trumpa do zainicjowania bezpośrednich negocjacji między Rosją i Ukrainą - nadmienił, przekazując, że sankcje nałożone przez USA Rosja uznaje za całkowicie "nielegalne" i szkodzące obustronnym interesom.

Donald Trump wątpi w dobrą wolę Putina. "Ukraina musi być w stanie się bronić"

W poniedziałek rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że USA przekażą Ukrainie dodatkowe uzbrojenie, co potwierdził także Donald Trump, stwierdzając, że Kijów "musi być w stanie się bronić".

Wcześniej USA zapowiedziały wstrzymanie wsparcia militarnego dla Kijowa, przy czym Trump utrzymuje, że nie było to jego własna decyzja. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt tłumaczyła z kolei, że dostawy zostały wstrzymane w ramach standardowej procedury przeglądu prowadzonej przez Pentagon w odniesieniu do wsparcia udzielanego wszystkim krajom, a nie tylko Ukrainie.

W ostatnich dniach amerykański prezydent zaczął coraz głośniej powątpiewać w to, czy Władimirowi Putinowi zależy na doprowadzeniu do pokoju w Ukrainie.

Przywódca USA rozmawiał niedawno ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O drugiej z rozmów mówił później, że jest z niej "zadowolony", podtrzymując przy tym determinację do zakończenia rosyjsko-ukraińskiego konfliktu.