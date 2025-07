We wtorkowym wydaniu programu "Debata Polityczna" poseł Polski 2050 Michał Gramatyka zaprzeczył medialnym doniesieniom sugerującym, jakoby wewnątrz jego ugrupowania prowadzono sondowanie poparcia dla potencjalnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.

Polityk przyznał, że zaskoczyło go, gdy po powrocie do kraju dowiedział się z mediów społecznościowych, że "optował za współpracą z PiS". - Skąd, to jest jakiś aburd - odparł na pytanie prowadzącego, który dopytywał, czy te doniesienia są prawdziwe.

- Głosowałem tę wersję uchwały, która wykluczała prowadzenie rozmów w sprawie tzw. rządu technicznego - poinformował.

Podkreślił również, że głównym celem tej uchwały było "bezwarunkowe wsparcie dla naszego lidera Szymona Hołowni".

- To dyskutowaliśmy, a nie koncepcje i kwestie współpracy z PiS-em. Nikt z nas nie che współpracy z PiS-em. Nie wyobrażam sobie siebie w rządzie z Błaszczakiem, Macierewiczem, Tumanowiczem, albo Wiplerem - zaznaczył.

We wtorek z członkostwa w partii Hołowni zrezygnowała Izabela Bodnar. Jak przyznał gość programu, odejście posłanki nie było dla niego zaskoczeniem.

- Spodziewałem się tego, od jakiegoś czasu było tak, że nie potrafiliśmy się porozumieć w fundamentalnych kwestiach, w tym kwestii dotyczącej ważności wyborów. Myślę, że to te rozdźwięki spowodowały, że nie udało nam się wzajemnie siebie przekonać - skomentował Gramatyka.

Mimo odejścia z partii, poseł nie szczędził byłej koleżance z klubu ciepłych słów. - To bardzo pracowita osoba, mocno zaangażowana. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy, robiąc dobre rzeczy - dodał.

Polityk odniósł się również do spekulacji o możliwych kolejnych odejściach z ugrupowania.

- Trudno przewidywać przyszłość, myślę, że dalszych odejść nie będzie. Chciałbym, żeby ich nie było. Polska 2050 jest klubem dość demokratycznym, u nas można mieć inne zdanie - stwierdził.