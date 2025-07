Prok. Piotra Antoni Skiba poinformował media w poniedziałek, że do mokotowskiej prokuratury wpłynęło kilkaset zgłoszeń w tej sprawie m.in od osób prywatnych, matki dziecka i Rzecznik Praw Dziecka.

"Skala jest ogromna. Od samego RPD wpłynęło prawie 200 zgłoszeń. Zostały one połączone w zależności do tego gdzie były publikowane. Osobne postępowania dotyczy wpisów na Facebooku, Tik Toku, X, LinkedIn, Instagramie i forum Onetu" - wyjaśnił prok. Skiba.

Prokuratura reaguje ws. ataków na córkę Nawrockiego

Postępowania prowadzone są w sprawie publicznego znieważenia córki prezydenta elekta - art. 216. Prok. Skiba wyjaśnił, że wpisy będą też rozpatrywane pod kątem kierowania gróźb karalnych (art.190 kk) oraz nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 260 kk).

"Część nie wypełnia tych czynów, pozostałe są na bieżąco analizowane. Cały czas napływają zgłoszenia" - dodał.

Fala komentarzy pod adresem Kasi Nawrockiej

Podczas wieczoru wyborczego prezydenta Karola Nawrockiego uwagę widzów zwróciła jego siedmioletnia córka Kasia, która w żywiołowy sposób reagowała na to, co się wokół niej dzieje, przesyłała zgromadzonym buziaki i serduszka, tańczyła. To, co jednych ujęło w dziewczynce, u niektórych wzbudziło skrajną niechęć i zachęciło do obraźliwych wpisów w mediach społecznościowych.

Na skandaliczne wpisy niektórych internautów zareagowała sama mama Kasi i żona prezydenta elekta - Marta Nawrocka. Podzieliła się ona osobistym komentarzem, który opublikowała na swoim koncie w mediach społecznościowych.

"Serce każdego rodzica bije dla swoich dzieci. To najpiękniejszy dar, jaki można otrzymać. Dziecięcy uśmiech, radość, beztroska powinny być wpisane w życie naszych najmłodszych pociech. Kochamy je najmocniej, jak tylko umiemy. Daniel, Antek i Kasia - sprawiają, że nawet najbardziej pochmurny dzień z nimi staje się tym najpiękniejszym" - czytamy we wpisie, do którego dołączyła zdjęcia swoich pociech.

Rzecznik Praw Dziecka stanęła w obronie dziewczynki

Na falę negatywnych komentarzy wobec Kasi Nawrockiej zareagowała Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W poście na Facebooku wyraziła swoje oburzenie w związku z zaistniałą sytuacją i przekazała, że nie wyraża zgody na przemoc wobec dzieci.

"Nie zgadzam się na mowę nienawiści, hejt! Każde dziecko zasługuje na szacunek! Żadnego dziecka nie można atakować! Żadnego dziecka nie można obrażać!" - napisała.

Dodała przy tym, że biuro RPD czeka na wszelkie nagrania oraz przesłane komentarze obrażające 7-latkę, podkreślając, że w internecie nikt nie jest anonimowy.