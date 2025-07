Niecodzienna sytuacja na parkingu w Wojkowicach (woj. śląskie). Ratownicy medyczni zostali wezwani do kobiety potrzebującej pomocy. Po dojeździe na miejsce okazało się, że doszło do porodu. Medycy poinformowali, że było to zaskoczenie nie tylko dla nich, ale również dla świeżo upieczonej mamy, która jak się okazało "nie była świadoma, że jest w ciąży".