75 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej chce, aby Donald Tusk pozostał na stanowisku premiera. Z kolei 14 proc. ankietowanych w tej grupie uważa, że premier powinien podać się do dymisji. 11 proc. osób udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Dymisji Tuska chce 75 proc. wyborców PiS i Konfederacji, a 21 proc. z nich opowiedziało się za pozostaniem obecnego premiera. 4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród wyborców pozostałych ugrupowań 35 proc. nie chce dymisji Tuska, a 28 proc. uważa, że powinien odejść. Najwięcej osób w tej grupie ankietowanych (37 proc.) udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Polacy podzieleni co do dymisji Donalda Tuska. Ekspert: Inicjatywa nie jest po stronie rządu

- Jak popatrzymy na ogólny wynik w kontekście sympatii politycznych, to można uznać, że ta połowa, która chce odejścia Tuska, to są ci, którzy z sympatią patrzą na Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację. (...) Patrząc na to, jaki jest układ sił po stronie rządowej i kto ewentualnie miałby zastąpić Donalda Tuska, to jego odejście oznaczałoby najpewniej upadek rządu i przedterminowe wybory - twierdzi prof. Pacześniak, ekspertka w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, w rozmowie z portalem WP.

Zapytana czy wynik sondażu może być traktowany jako odzwierciedlenie nastrojów po przegranych wyborach prezydenckich przez kandydata PO Rafała Trzaskowskiego, prof. Pacześniak nie wyklucza takiej możliwości. - Myślę, że tak. Do tego dochodzi jeszcze zamieszanie związane z sytuacją na zachodniej granicy - wskazała.

- Teraz będą próbowali przykryć porażkę wyborczą. Rząd będzie "coś" robił, ponieważ Donald Tusk to zapowiedział. Tusk zapowiadał także po porażce wyborczej, że ma konkretny plan. No, ale mamy koniec pierwszego tygodnia lipca, czyli minął miesiąc i okazuje się, że do końca nie wiemy, co to jest za plan. On jakby był zakomunikowany, ale koalicjantom - ocenia.

- (...) Wygląda na to, że Donald Tusk zamierza robić remont, ale ten remont nie jest jakoś strasznie poważny. Tylko taki, że może dziury się zaszpachluje, a może jakieś ściany się wyburzy. Na ten moment można mieć takie wrażenie - mówi prof. Pacześniak.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski w dn. 27-29 czerwca 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.