Kwestia migracji jest bardzo ważnym tematem politycznym i może być jednym z ważniejszych w przyszłej kampanii parlamentarnej - ocenił w niedzielnym "Gościu Wydarzeń" Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Według niego Polacy mają wrażenie, że "państwo straciło kontrolę nad tym, co się dzieje na zachodniej granicy". - To jest najtrudniejszy, najgroźniejszy temat dla rządu - ocenił.

Premier Donald Tusk zapowiedział przywrócenie od poniedziałku tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Wyjaśnił, że jest to konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów. Od kilku dni przejścia na zachodzie Polski obstawione są przez grupy obywateli, którzy twierdzą, że pilnują granic.

Sytuacja na zachodniej granicy. "Państwo straciło kontrolę"

Temat migracji stał się więc głównym tematem debaty politycznej, który - zdaniem Łukasza Pawłowskiego z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej - szybko się nie skończy. - Może być jednym z ważniejszych tematów przyszłej kampanii parlamentarnej - powiedział w niedzielnym "Gościu Wydarzeń".

Ekspert przypomniał w rozmowie z Grzegorzem Kępką, że większość Polaków opowiada się za odrzuceniem paktu migracyjnego. - Widać, że ta ocena, jeśli chodzi o migrację, przesunęła się mocno na prawo i ten temat zaczyna dominować w debacie publicznej - stwierdził.

Jak zauważył, "Polacy mają wrażenie, że cokolwiek dzieje się na granicy, to państwo nie ma nad tym kontroli". - Ten brak kontroli, to jest najtrudniejszy, najgroźniejszy temat dla obecnej władzy. To jest podstawowa funkcja państwa: chcemy, żeby zapewniało kontrolę, bezpieczeństwo, porządek. Jeżeli nie są spełnione te warunki to wtedy tracimy zaufanie do rządu - ocenił.

Notowania rządu topnieją. Wpływa na to kwestia granic i migracji?

Pawłowski przypomniał niedawne badanie CBOS-u, z którego wynika ze rząd Donalda Tuska ma najgorsze notowania od początku kadencji. - Groźniejszy jest nie sam temat migracji, ale to że państwo polskie, przynajmniej przez chwilę, straciło kontrolę nad tym co się dzieje na zachodniej granicy - podkreślił.

- Bezpieczeństwo, kontrola, kwestie pewnego porządku publicznego, zawsze są nadrzędną wartością. Dzisiaj to jest powód dlaczego rząd przywraca kontrole na granicy z Niemcami, bo ta sytuacja wymknęła się spod kontroli - dodał.

Według niego, "jeżeli państwo w tej dziedzinie nie spełni oczekiwań Polaków, to kara może być bardzo duża". - Będą nią jeszcze gorsze notowania dla rządu - stwierdził.

- To państwo jest od kontrolowania granicy, a nie jakieś samozwańcze grupy obywateli. Tego oczekują od rządu nie tylko jego zwolennicy, ale również przeciwnicy - podkreślił.

Przywrócenie kontroli na granicach. "To może być za mało"

Ekspert ocenił, że wprowadzenie tymczasowych kontroli na granicach "to jest pierwszy krok, ale nie ostatni". - Do przywrócenia poczucia bezpieczeństwa, że państwo kontroluje jakiś proces, to może być za mało - powiedział.

Pawłowski zwrócił również uwagę, że temat próbują wykorzystywać politycy PiS i Konfederacji, którzy jego zdaniem, "próbują się prześcigać jeśli chodzi o reakcje na migrację i sytuację na granicy".

- W temacie migracji Konfederacja jest wiarygodniejsza od PiS-u. To oni podnosili ten temat już wiele miesięcy temu. PiS rządził i po części jest odpowiedzialny za to, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące, czy lata - dodał.

