W Gliwicach trwa festiwal Biennale, którego celem jest promocja sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej. Z tej okazji na rynku postawiono monumentalną rzeźbę autorstwa artysty Jana Śliwki ukazującą uniesiony kciuk. Dzieło kosztowało kilkaset tysięcy złotych i nie przypadło do gustu wszystkim w mieście. "To nie sztuka. To brak gospodarności" - skomentowała jedna z mieszkanek.