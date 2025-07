Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, o czym w piątek rozmawiał z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy podkreślił, że była to "najlepsza rozmowa", jaką odbyli w ostatnim czasie. Prezydent USA podziela jego zdanie - dzień wcześniej w rozmowie z reporterami ocenił, że konwersacja była "udana".

Prezydent Ukrainy podsumował w mediach społecznościowych osiągnięcia ostatnich dni dotyczące obronności Ukrainy i kolejnych dostaw broni. Wspomniał także o rozmowie z Donaldem Trumpem, którą nazwał "niezwykle owocną".

Wołodymyr Zełenski: "Najlepsza rozmowa jaką odbyliśmy"

"Wczoraj odbyliśmy niezwykle owocną rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych, podczas której omawialiśmy obronę powietrzną. (...) Była to prawdopodobnie najlepsza rozmowa, jaką odbyliśmy. Najbardziej produktywna" - przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Trump podpisał "wielką piękną ustawę". Amerykanów czekają spore zmiany

Wyraził także wdzięczność za chęć do pomocy i dodał, że wraz z Donaldem Trumpem omawiali kwestię obrony powietrznej i systemów Patriot, na których wyjątkowo zależy Ukrainie. We wcześniejszych wpisach Zełenski podkreślił, że obie strony dążą do trwałego pokoju, a Stany Zjednoczone popierają obecne wysiłki Ukrainy.

"Popieramy wszelkie wysiłki mające na celu powstrzymanie zabójstw i przywrócenie sprawiedliwego, trwałego i godnego pokoju. Potrzebne jest szlachetne porozumienie na rzecz pokoju. Omówiliśmy obecną sytuację, w tym rosyjskie ataki powietrzne i szersze wydarzenia na linii frontu. Prezydent Trump jest bardzo dobrze poinformowany i dziękuję mu za uwagę poświęconą Ukrainie" - pisał Zełenski.

Rozmowa Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim

W piątek Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa trwała ok. 40 minut, a głównym tematem były ukraińskie potrzeby w obszarze obrony powietrznej.

- Trump powiedział, że chce pomóc w obronie powietrznej i że sprawdzi, co zostało wstrzymane, jeśli cokolwiek - powiedziało jedno ze źródeł portalu Axios, odnosząc się do ogłoszonej przez Pentagon decyzji o wstrzymaniu dostawy części pocisków do systemów obrony powietrznej.

ZOBACZ: Trump rozmawiał z Zełenskim. Prezydent Ukrainy ujawnił szczegóły

Donald Trumo Trump powiedział reporterom, że rozmowa z prezydentem Ukrainy "była udana". Powtórzył także, że jest rozczarowany wcześniejszą rozmową z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, który, jak stwierdził, nie wykazał chęci do podjęcia działań na rzecz zawieszenia broni.

Pytany, czy Stany Zjednoczone zgodzą się dostarczyć Ukrainie więcej pocisków Patriot, powiedział: - Będą ich potrzebować do obrony, są dość mocno atakowani.