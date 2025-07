Wymowny wpis Tuska. "Mimo znanych trudności, zrealizuję to zadanie"

Jak napisał premier Donald Tusk na platformie X, "utrzymanie koalicji jest trudne, ale możliwe". "Podobnie jak przebudowa rządu i uzgodnienie strategii, która pozwoli przejść do ofensywy po przegranej w wyborach prezydenckich. Wymaga oczywiście odwagi i lojalności. Mimo znanych Wam trudności, zrealizuję to zadanie" - przeczytamy we wpisie.

Donald Tusk z wymownym wpisem. W tle rekonstrukcja rządu

Szef rządu umieścił swój komentarz po tajemniczym spotkaniu marszałka Sejmu Szymona Hołowni z politykami PiS. Jak donosiło w piątek Radio ZET i "Newsweek", lider Polski 2050 odwiedził europosła Adama Bielana w jego prywatnym mieszkaniu.

ZOBACZ: Nocne spotkanie Hołowni z Bielanem. Dobrzyński broni SOP, "próba podważenia autorytetu"

Do spotkania doszło w czwartek przed północą na warszawskim Białym Kamieniu. Potem do mieszkania Bielana - jak ustalili fotoreporterzy "Faktu" - przyjechał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W piątek z kolei odbyło się posiedzenie liderów koalicji 15 października, które dotyczyło rekonstrukcji rządu. Na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem byli Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Szymon Hołownia (Polska 2050) oraz Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).

Nocne spotkanie u Adama Bielana. Szymon Hołownia odnosi się do doniesień

Do medialnych doniesień dotyczących spotkania z politykami PiS odniósł się sam Szymon Hołownia. Jak napisał na platformie X, "jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który - podkreślam - regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów" - napisał.

ZOBACZ: Tajemnicze nocne spotkanie. Szymon Hołownia zabrał głos

Tłumaczył, że "zwłaszcza w obecnych czasach - politycy różnych opcji powinni ze sobą rozmawiać, inaczej pozabijamy się nawzajem". Wyjaśnił, że uważa to za "normę" i zapowiedział, że nadal będzie tak postępował.

"Dlatego regularnie spotykam się i rozmawiam (tak jak dziś, bardzo dobre, 4-godzinne spotkanie) z liderami Koalicji. Okazjonalnie - także z opozycją. W ostatnich miesiącach rozmawiałem i z Jarosławem Kaczyńskim, i z Mariuszem Błaszczakiem, i Markiem Suskim, i Adamem Bielanem, i Michałem Wójcikiem oraz wieloma innymi politykami PiS" - wymieniał Hołownia.

wb / polsatnews.pl / PAP