Julian McMahon nie żyje. Gwiazdor miał 56 lat

"Z bólem serca pragnę podzielić się ze światem informacją, że mój ukochany mąż, Julian McMahon, zmarł spokojnie w tym tygodniu po dzielnej walce z rakiem" - przekazała w oświadczeniu dla "Deadline" Kelly Paniagua.

"Julian kochał życie. Kochał swoją rodzinę. Kochał swoich przyjaciół. Kochał swoją pracę i kochał swoich fanów. Jego najgłębszym pragnieniem było wniesienie radości do jak największej liczby istnień" - dodała żona aktora.

"Prosimy o wsparcie w tym czasie, aby nasza rodzina mogła przeżywać żałobę w prywatności. I życzymy wszystkim, którym Julian przyniósł radość, aby nadal znajdowali radość w życiu. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie wspomnienia" - zakończyła Paniagua.

Julian McMahon nie żyje. Najsłynniejsze role australijskiego aktora

Julian McMahon urodził się 27 lipca 1968 roku w Sydney. Karierę zaczynał jako model, ale szybko przeszedł do aktorstwa - najpierw w australijskich serialach, takich jak "The Power, the Passion" (1989) i "Home and Away" (1990–1991).

W 1992 stworzył swoją pierwszą filmową kreację w australijsko-amerykańskiej produkcji "Wet and Wild Summer!" u boku Elliotta Goulda i szybko przeniósł się do amerykańskiej telewizji, pojawiając się w takich programach jak Another World, Profiler i Will & Grace.

Zyskał szersze uznanie jako Cole Turner w przebojowym serialu "Charmed," pojawiając się w produkcji w latach 2000-2003 i powracając na krótko w 2005 roku. Później pojawił się w "Nip/Tuck", dramacie medycznym FX stworzonym przez Ryana Murphy'ego, grając aroganckiego chirurga plastycznego dr Christiana Troya. Siedmioletnia przygoda na szklanym ekranie McMahonowi nominację do Złotego Globu.

Stając się znanym z grania czarujących złoczyńców, McMahon wcielił się w Doktora Dooma w filmach "Fantastyczna Czwórka". Użyczył także głosu tej postaci w grze wideo.