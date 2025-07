W piątek na stacji Warszawa-Bulwary odnotowano rekordowo niski stan wody w Wiśle. Urządzenia pomiarowe zarejestrowały zaledwie 19 cm - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dotychczasowy rekord odnotowano we wrześniu ubiegłego roku, wynosił 20 cm. W trakcie suszy letnio-jesiennej w 2015 roku było to 26 cm. Norma na tej stacji wynosi 230 cm.

Warszawa. Niechlubny rekord padł na Wiśle

Rekord został pobity także na stacji Warszawa-Nadwilanówka. W piątek stan wody osiągnął 49 cm - oznacza to spadek o 7 cm w porównaniu do rekordu z 2024 r. Norma w tym miejscu to 130 cm.

Według IMGW susza hydrologiczna coraz bardziej się pogłębia. Wydanych zostało do tej pory 50 ostrzeżeń dot. suszy. Jak poinformowano, prognozy na lipiec i sierpień przewidują fale upałów z temperaturami powyżej 35 st. C w połączeniu z niemal całkowitym brakiem opadów i niską wilgotnością.

"To nie tylko pogarsza stan gleby, ale także dramatycznie obniża poziomy wód w rzekach" - dodano w komunikacie.

