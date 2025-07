Prezydent USA Donald Trump odbył w piątek rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak donosi w piątek portal Axios, który powołuje się na ukraińskiego urzędnika i inne wtajemniczone źródło, piątkowa rozmowa telefoniczna trwała ok. 40 minut, a głównym tematem były ukraińskie potrzeby w obszarze obrony powietrznej.

- Trump powiedział, że chce pomóc w obronie powietrznej i że sprawdzi, co zostało wstrzymane, jeśli cokolwiek - powiedziało jedno ze źródeł, odnosząc się do ogłoszonej przez Pentagon decyzji o wstrzymaniu dostawy części pocisków do systemów obrony powietrznej, m.in. Patriot i NASAMS. Trump w czwartek uzasadniał tę decyzję troską o własne zapasy amunicji, mimo że podczas szczytu NATO w Hadze obiecał "sprawdzić, czy może udostępnić" Ukrainie dodatkowe interceptory do Patriotów.

Cytowany przez portal ukraiński urzędnik powiedział, że Trump i Zełenski uzgodnili, iż zespoły z USA i Ukrainy wkrótce spotkają się, aby omówić obronę powietrzną i inne dostawy broni.

Rozmowa Zełenski - Trump. Prezydent Ukrainy ujawnił szczegóły

Później szczegóły rozmowy z Trumpem ujawnił również prezydent Zełenski, którą określił jako "bardzo ważną". Zdradził, że rozmowa dotyczyła sytuacji Ukrainy po rosyjskich atakach powietrznych i szerzej - o sytuacji na froncie.

"Prezydent Trump jest bardzo dobrze poinformowany, dziękuję za tę uwagę wobec Ukrainy. Omówiliśmy możliwości dotyczące obrony powietrznej i uzgodniliśmy, że będziemy pracować nad wzmocnieniem ochrony naszego nieba" - poinformował w mediach społecznościowych.

Przywódca potwierdził również plany dotyczące spotkania ich zespołów oraz wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.

Wśród innych poruszonych tematów były również m.in. możliwości współpracy przemysłu obronnego i szanse na wspólną produkcję uzbrojenia.

"Jesteśmy gotowi do bezpośrednich projektów z Ameryką i uważamy, że to niezwykle potrzebne dla bezpieczeństwa - zwłaszcza w zakresie dronów i powiązanych z nimi technologii. Omówiliśmy wzajemne zakupy i inwestycje. Wymieniliśmy się też opiniami na temat sytuacji dyplomatycznej i wspólnej współpracy z Ameryką oraz innymi partnerami" - oświadczył Zełenski.

Zełenski rozmawiał z Trumpem. W Ukrainie rozległy się alarmy lotnicze

W nocy z czwartku na piątek, przed rozmową przywódców Ukrainy i USA, Rosja przeprowadziła największy, zdaniem Kijowa, atak lotniczy na Ukrainę od początku wojny.

"Pierwsze alarmy lotnicze w naszych miastach i regionach rozpoczęły się niemal równocześnie z pojawieniem się w mediach informacji o rozmowie telefonicznej między prezydentem (USA Donaldem) Trumpem a (przywódcą Rosji Władimirem) Putinem. Rosja po raz kolejny pokazuje, że nie zamierza kończyć wojny i terroru" - oświadczył wcześniej Zełenski.

Według Axiosa Trump jest świadomy tej eskalacji. Sam prezydent USA w czwartek mówił, że był "bardzo zawiedziony" swoją rozmową z Władimirem Putinem i że nie poczynił podczas niej żadnych postępów w sprawie doprowadzenia do ustania walk. Kreml odrzucił propozycję rozejmu i nie zrezygnował ze swoich celów w Ukrainie.