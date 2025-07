Na jednej ze stacji paliw w Rzymie doszło do eksplozji w wyniku której rannych zostało 21 osób. Świadkowie donoszą o olbrzymim huku. Uszkodzeniu uległy pobliskie budynki. "Brzmiało to jak bomba" - relacjonuje jeden ze świadków zdarzenia.

Do eksplozji doszło na stacji benzynowej w rzymskim Prenestino. Wstępne informacje lokalnej straży pożarnej wskazują, że do zdarzenia doszło ok. godz. 8 rano.

Włoska agencja ANSA wskazała, że przyczyną wybuchu miało być odłącznie się pompy od zbiornika zasilającego system dystrybucyjny, jednak prace w miejscu zdarzenia nadal trwają.

W wyniku eksplozji rannych zostało 21 osób, w tym ratownicy. Wszyscy poszkodowani odnieśli drobne oparzenia i obrażenia z powodu stłuczonego szkła. Życie żadnej z nich nie jest zagrożone. Miejsce eksplozji nadal zabezpieczają strażacy, a pogotowie utworzyło dwa stanowiska medyczne w celu udzielenia ewentualnej pomocy strażakom, którzy biorą udział w akcji gaśniczej.

BREAKING: Large explosion at gas station in Rome, Italy, injuring at least 10 people - ANSA pic.twitter.com/h5L6nD1AaC — BNO News Live (@BNODesk) July 4, 2025

Świadkowie relacjonują, że potężny huk wstrząsnął pobliskimi budynkami. - Obudził nas huk, brzmiało to jak bomba, jak atak - relacjonuje jedna z mieszkanek przy Via del Gordiani cytowana przez agencję ANSA.

- Nie rozumieliśmy, co się stało, wszystkie okna się trzęsły. To mogła być bomba, trzęsienie ziemi. Dopiero po zobaczeniu dymu zrozumieliśmy, że doszło do eksplozji - opisuje z kolei mieszkaniec budynku obok. Wybuch spowodował uszkodzenia niektórych pobliskich budynków, a płomienie dotarły do ​​magazynu sądowego znajdującego się za dystrybutorem.

