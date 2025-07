Pierwszy alarm w Kijowie ogłoszono ok. godz. 17, jednak po dwóch godzinach został odwołany. Kolejne alarmy, które trwały już całą noc, rozpoczęły się o godz. 20. Reporterzy agencji Suspilne donoszą, że pierwsze wybuchy w stolicy Ukrainy słychać było o godz. 21. Według szacunków Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 539 dronów oraz 11 rakiet balistycznych.

W zmasowanych atakach powietrznych została uszkodzona infrastruktura kolejowa oraz budynki mieszkalne. Lokalne media informują o śmierci pięciu osób. Mer Kijowa - Witalij Kliczko - poinformował, że rannych zostało 19 osób. Naoczni świadkowie, na których powołuje się agencja Reutera, mówią, że rosyjskie ataki skutecznie zostały odparte przez ukraińskie systemy obrony powietrznej. Wielu mieszkańców Kijowa noc z czwartku na piątek spędziło w schronach i na stacjach metra.

Rosyjski atak na Ukrainę. Wielu rannych

Rosyjski atak na Ukrainę miał miejsce po środowej rozmowie telefonicznej między Donaldem Trumpem a Władimir Putinem. Prezydent USA powiedział wówczas, że nie poczyniono żadnych kroków w kierunku zakończenia wojny na Ukrainie. Kreml zwrócił z kolei uwagę, że nadal będzie kładł nacisk na rozwiązanie "głównych przyczyn" konfliktu.

Trump w piątek ma odbyć rozmowę także z Wołodymyrem Zeleńskim. Prezydent Ukrainy wyraził nadzieję, że uda się wówczas poruszyć temat amerykańskiej pomocy wojskowej. We wtorek Biały Dom poinformował o wstrzymaniu przekazywania Ukrainie części pocisków do systemów obrony powietrznej.

Jak powiedziała zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly, decyzja taka została podjęta, by "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu". W środę rzecznik Pentagonu Sean Parnell zaznaczył, że ostatecznie to prezydent i szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydują, co stanie się z bronią, której dostawy na Ukrainę zostały wstrzymane.

