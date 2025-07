Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę leków refundowanych, która obowiązuje od 1 lipca 2025 r. Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno korekty cen, jak i rozszerzenia wskazań refundacyjnych oraz wprowadzenia nowych leków (w tym terapii onkologicznych i neurologicznych).

Choć w zestawieniu uwzględniono także podwyżki, to właśnie obniżki przyciągają uwagę pacjentów. Dla wielu osób starszych oznaczają one realne oszczędności.

Większe możliwości leczenia. Nowe terapie i korekty cen

Zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia nr 79, refundacją objęto 41 nowych terapii. Wśród nich znalazło się:

12 wskazań dotyczących chorób rzadkich

18 terapii onkologicznych

23 terapie nieonkologiczne

Resort zdrowia poinformował o dodaniu do wykazu 208 nowych produktów lub wskazań, a także o istotnych korektach cen. W przypadku 242 leków obniżono ceny zbytu (od kilku groszy do ponad 6 tys. zł), a dla 37 leków ceny wzrosły (od 0,03 zł do 70,00 zł).

Spadły także dopłaty pacjentów dla 473 pozycji preparatów (nawet o 24,04 zł), natomiast w 578 przypadkach kwota dopłaty wzrosła. Zmieniły się również ceny detaliczne, dla 579 produktów spadły, a dla 408 wzrosły.

Leki dla seniorów z niższymi dopłatami. Lista chorób

Na podstawie załącznika do obwieszczenia nr 79 przedstawiono przykładowe obniżki dopłat do leków stosowanych w terapii chorób często występujących u seniorów (i nie tylko):

Niewydolność mięśnia sercowego - do 10,62 zł

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - do 2,58 zł

Choroba Alzheimera - do 1,35 zł

Jaskra - do 0,79 zł

Cukrzyca - do 0,57 zł

Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych - do 0,49 zł

Choroba i zespół Parkinsona - do 0,11 zł

Warto pamiętać, że lista nie uwzględnia wszystkich szczegółów dotyczących zakresu wskazań objętych refundacją. Pełne informacje można znaleźć w dokumencie dostępnym na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce "Leki refundowane". W razie wątpliwości warto również skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Za niektóre leki trzeba zapłacić pełną cenę

Aktualna lista leków refundowanych przewiduje także wycofanie niektórych leków lub wskazań z refundacji. Oznacza to, że pacjenci będą musieli pokrywać ich koszt w całości. Wśród nich znalazły się przykładowo preparaty na nadciśnienie tętnicze oraz leki obniżające poziom cholesterolu.

W przypadku wzrostu kosztów leków warto porozmawiać z lekarzem prowadzącym o możliwych alternatywach. Konsultacja pozwoli dobrać leczenie dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta. Dzięki temu można uniknąć nadmiernych wydatków, nie rezygnując jednocześnie z odpowiedniej opieki zdrowotnej.

