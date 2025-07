Do nowych problemów w Metrze Warszawskim doszło w czwartek po godz. 16:00. Jak polsatnews.pl usłyszał od Tomasza Kunerta, rzecznika Zarządu Transportu Miejskiego, "z przyczyn technicznych musiało zostać wyłączone napięcie w trzeciej szynie (dostarcza ona prąd do pociągów - red.) przy stacji Dworzec Gdański".

Od rzeczniczki Metra Warszawskiego Anny Bartoń dowiedzieliśmy się natomiast, że usterka została zdiagnozowana. - Awarii uległo złącze torowe na stacji Dworzec Gdański. Musimy tę awarię usunąć, zajmie to około dwie godziny - uściśliła.

Natomiast reporterka Polsat News Katarzyna Szatyłowicz dowiedziała się, że jeden z maszynistów wyczuł zapach spalenizny na Dworcu Gdańskim. - Trwa akcja sprawdzająca. Na miejscu pracują technicy, póki co brak widocznego zadymienia - dodała.

Linia M1 metra częściowo nie jeździ. Kolejna awaria, jest zastępcza komunikacja

Pociągi metra M1 kursują więc na dwóch odcinkach: Młociny – Słodowiec oraz Centrum – Kabaty. Wyłączone są stacje Marymont, Plac Wilsona, Dworzec Gdański, Na stronie WTP czytamy, że "trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Metro Słodowiec 03 – Żeromskiego – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska - Centrum 04".

Poza standardowymi liniami tramwajowymi na naziemne szyny wyjedzie też specjalna linia 61 częściowo zastępująca nitkę metra M1. Wyznaczono jej trasę: Wyścigi – Puławska – Marszałkowska – Nowowiejska, al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – Marymoncka – Metro Marymont.

Pożar w Metrze Warszawskim. Na Racławickiej spłonęła podstacja

Czwartek jest więc kolejnym dniem, gdy dochodzi do turbulencji w stołecznym metrze. O 5:00 rano jej niemal pełne funkcjonowanie po poważnej awarii, do której doszło we wtorek w wyniku pożaru podstacji energetycznej na stacji Racławicka (nie funkcjonuje ona do teraz - składy kursują bez zatrzymania). Wówczas M1 najpierw nie jeździło wcale, a następnie tylko na odcinku Młociny - Dworzec Gdański.

W szczytowym momencie przy gaszeniu pożaru pracowało 11 zastępów gaśniczych. Akcja strażaków zakończyła się po godz. 9:00 we wtorek. Jak przekazał ratusz, uszkodzeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem i sterowaniem ruchu pociągów, w tym światłowody. Spowodowało to także utrudnienia na linii M2.

