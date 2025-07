Politycy podzielili się po tym, jak Karol Nawrocki ogłosił, iż jednym z jego najbliższych współpracowników w kancelarii - szefem BBN - będzie Sławomir Cenckiewicz. "Nominacja w kontrze do rządu. Negatywna zmiana" - uznał europoseł KO Michał Szczerba. Inaczej sprawę widzą w PiS. "Panie profesorze Cenckiewicz! Powodzenia! Niech Bóg Pana prowadzi! Świetna decyzja" - czytamy we wpisie Pawła Szrota.

- Poczekajmy na działania, a nie na samo nazwisko - tak o wyborze Sławomira Cenckiewicza na szefa BBN w kancelarii Karola Nawrockiego powiedział w Polsat News poseł KO Adrian Witczak. Jak podkreślił, wskazany przez prezydenta elekta historyk "to osoba wobec, której toczy się postępowanie prokuratorskie".

Dotyczy ono - jak dodał Witczak - "ujawnienia tajnych planów obrony przez ówczesnego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka". - On także odpowiada za "lex Tusk", która miała wykluczyć premiera z życia politycznego - przypomniał.

Sławomir Cenckiewicz pokieruje BBN. Politycy KO krytykują ruch Nawrockiego

Inny poseł KO - Mariusz Witczak - także odniósł się do czwartkowej nominacji. - Sławomir Cenckiewicz znany jest z tego, że tropił w sposób nieracjonalny Lecha Wałęsę, a potem przerzucił się na Donalda Tuska. To jest zapowiedź nie współpracy, ale wariantu wojennego w kwestii bezpieczeństwa narodowego - ocenił.

Głos zabrał też europoseł KO Michał Szczerba. "Szef BBN to funkcja, która wymaga umiejętności budowania konsensusu na rzecz bezpieczeństwa państwa, dobrych, a przynajmniej poprawnych relacji z armią, MON, MSZ, i budowania relacji międzynarodowych. Niestety mamy przeciwieństwo takiej postawy" - napisał na platformie X.

Jak dodał, mamy do czynienia z "powrotem do przeszłości". "Antoni Macierewicz wraca w nowej odsłonie. To całkowite upolitycznienie funkcji szefa BBN. Nominacja w kontrze do rządu. Negatywna zmiana jakościowa. Z zarzutami za ujawnienie planów armii i bez dostępu do niejawnych informacji - trudno będzie doradzać!" - uzupełnił Szczerba.

Błaszczak o Cenckiewiczu: Właściwy człowiek na właściwym miejscu

Do sprawy odniosła się ponadto europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. "Cenckiewicz szefem BBN?! Kumpel z IPN z zarzutami dotyczącymi odtajnienia fragmentów planu obronnego Polski 'Warta'. To ktoś, kto jest zagrożeniem dla państwa, a nie chroniącym jego bezpieczeństwa" - uznała.

Pozytywnie o decyzji Nawrockiego wypowiedział się były szef MON i polityk PiS Mariusz Błaszczak. "Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Rozwój armii potrzebuje mocnego impulsu. Z taką ekipą w BBN jestem o to spokojny!" - zapewnił.

Poseł PiS Paweł Szrot zwrócił się bezpośrednio do przyszłego szefa BBN. "Panie profesorze Cenckiewicz! Powodzenia! Niech Bóg Pana prowadzi! Świetna decyzja prezydenta elekta Karola Nawrockiego" - napisał.

Spłynął również komentarz z Konfederacji. "Niby oczywisty, ale jednak trzeba podkreślić, że bardzo dobry wybór, jakiego dokonał prezydent Karol Nawrocki. Po pierwsze wobec wyzwań jakie czekają polskie środowisko bezpieczeństwa, po drugie w związku z globalną sytuacją geopolityczną. Gratulacje!" - napisał Robert Winnicki.

Karol Nawrocki ogłosił skład BBN. Na czele Sławomir Cenckiewicz

W czwartek prezydent elekt Karol Nawrocki ogłosił, że szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie prof. Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami generałowie Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.

- Nie tylko wybitny intelektualista, akademik, autor wielu książek z zakresu działania komunistycznych, sowieckich służb specjalnych - mówił o Cenckiewiczu prezydent elekt podczas ogłoszenia nominacji. - Nieprzeciętny umysł profesora Cenckiewicza, ale także cechy wolicjonalne i moje głębokie przekonanie, że jedyna racja, której służy to siła i stabilność Rzeczpospolitej, to państwowe podejście pana profesora bardzo sobie cenię - zachwalał Nawrocki.

ZOBACZ: Sławomir Cenckiewicz szefem BBN. Prezydent elekt kompletuje zespół

Jak mówiła przyszła głowa państwa, Cenckiewicz to "człowiek zdecydowany, co miał okazję udowodnić jako szef komisji likwidacyjnej WSI, a także przewodniczący komisji badającej wpływy rosyjskie". - Wiemy, że to zagrożenie Federacji Rosyjskiej, także zagrożenie operacyjne, wciąż zagraża Rzeczpospolitej - dodał prezydent elekt.