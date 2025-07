Pożar bloku w Ząbkach. Trwa akcja straży pożarnej

Na miejscu z ogniem walczy około 20 zastępów straży pożarnej. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać, że płomienie objęły niemałą połać dachu. Na ulicę Powstańców zjeżdżają kolejne wozy strażackie.

Ząbki. Pożar bloku przy ulicy Powstańców

To kolejny pożar w Ząbkach w ostatnim czasie - we wtorek płomienie pojawiły się w opuszczonych zabudowaniach na terenie tamtejszego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego. Tam nie odnotowano osób rannych.

Z kolei w pobliskiej Warszawie, również we wtorek, mieliśmy do czynienia z zapłonem infrastruktury stacji metra Racławicka na linii M1, co wywołało turbulencje w funkcjonowaniu tego środka transportu publicznego. Dzień później natomiast ogniem zajęła się stacja energetyczna przy ulicy Zamienieckiej na Pradze-Południe.

Wkrótce więcej informacji.

wka / polsatnews.pl