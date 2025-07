Japońską grupę wysp Tokara nawiedziło ponad 900 trzęsień ziemi w dwa tygodnie - poinformowała rządowa agencja ds. pogody. W czwartek mieszkańcy zostali poinstruowani, żeby opuścić domy i udać się na "szkolne boiska na wyspie Akuseki" - poinformowała agencja AFP, powołując się na lokalne władze.

Aktywność sejsmiczna w regionie nasiliła się 21 czerwca. Lokalne władze podały, że w środę wyspy nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5.5. Na razie nie odnotowano żadnych zniszczeń. Nie ma też zagrożenia tsunami. Mieszkańcy wysp są jednak przerażeni.

- Bardzo trudno jest nawet zasnąć - mówi jeden z mieszkańców wyspy w rozmowie z lokalną telewizją.

- Da się usłyszeć dziwne "ryczenie" z kierunku oceanu, zanim trzęsienie ziemi się rozpocznie. To absolutnie straszne - relacjonuje Chizuko Arikawa - mieszkaniec wyspy. - Wszyscy są zmęczeni. Chcemy, żeby to się skończyło - dodaje 54-letni mężczyzna.

Japonia. Niespotykane wstrząsy. Mieszkańcy przerażeni

60-letnia Isamu Sakamoto mówi z kolei, że po takiej częstotliwości wstrząsów "odczuwa się je nawet, jeśli nic się nie trzęsie". Część z apartamentów na wyspie przestała także przyjmować turystów.

BBC przypomina, że Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów na świecie. Rocznie odnotowuje się tam ok. 1,5 tys. wstrząsów. Lokalne media podkreślają jednak, że to co aktualnie spotyka wyspę jest "nadzwyczajne". Na siedmiu z 12 wysp, które wchodzą w skład wysp Tokara mieszka ok. 700 osób.

