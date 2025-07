Na lipcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych.

"Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w środę na zakończenie dwudniowego posiedzenia zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych" - podał Narodowy Bank Polski.

Tym samym stopa referencyjna wynosi 5,00 proc. wobec dotychczasowych 5,25 proc.

RPP zdecydowała o obniżce stóp procentowych

Decyzja RPP oznacza, że główna stopa procentowa, referencyjna, obniżyła się do 5 proc. w skali rocznej. Stopa lombardowa wyniesie 5,50 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 4,50 proc., stopa redyskontowa weksli 5,05 proc., a stopa dyskontowa weksli 5,10 proc. w skali rocznej.

Jak poinformował NBP decyzja ma związkiem z prognozami dotyczącymi obniżenia się inflacji. "Zgodnie z dostępnymi prognozami inflacja CPI w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Biorąc to pod uwagę, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP" - przekazano w komunikacie.

Ostatnia obniżka stóp miała miejsce na początku maja. RPP obniżyła je wtedy o 50 pkt bazowych; stopa referencyjna spadła wówczas z 5,75 proc. do 5,25 proc.

Decyzję o obniżeniu stóp procentowych w związku ze spadającą inflacją przewidywało część ekspertów. Przypomnijmy, że inflacja CPI w maju wyniosła 4 proc., a wstępny odczyt inflacji za czerwiec pokazał jej niewielki wzrost do 4,1 proc. W maju obniżyła się do 3,3 proc. licząc rok do roku wobec 3,4 proc. w kwietniu.

