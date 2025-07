Zapaliła się stacja transformatorów Trafo przy ulicy Zamienieckiej na warszawskim Grochowie. Jak relacjonują mieszkańcy okolicznych budynków, słychać było wybuch i pojawiły się problemy z dostępem do prądu. Rzecznik stołecznej straży miejskiej potwierdził Interii to zdarzenie. Na miejscu zjawili się strażacy, jak również pogotowie energetyczne. Pożar nadal nie jest ugaszony.

Rzecznik warszawskiej straży miejskiej st. insp. Jerzy Jabraszko potwierdził, że do zdarzenia doszło "na rogu ulic Bełżeckiej i Zamienieckiej", gdzie zapalił się transformator prądu. Służby na razie nie ustaliły, jaka jest przyczyna pożaru na stacji energetycznej.

Być może na pojawienie się ognia wpłynęły wysokie temperatury, z jakimi do czynienia mieliśmy w środę nie tylko w Warszawie, ale i na terenie całego kraju. Policja zablokowała ruch na ulicy Zamienieckiej między skrzyżowaniami z ulicami Ostrobramską i Łukowską.

Pożar stacji energetycznej w Warszawie. Mieszkańcy usłyszeli wybuch

Na lokalnych grupach w mediach społecznościowych mieszkańcy stołecznej Pragi-Południe relacjonują, że tuż przed pożarem usłyszeli co najmniej jeden wybuch. Dodatkowo nad okolicą unosi się ciemny, gęsty dym.

Ze wstępnych informacji podanych przez służby wynika, że do zapłonu jednego z tranzystorów doszło na skutek wysokiej temperatury. Na ten moment nie występują problemy z dostarczaniem prądu, choć w momencie wybuchu nastąpiła kilkusekundowa przerwa.

- Służby uprzedzają, że część mieszkańców wschodniej części Warszawy może mieć czasowe problemy z dostarczaniem prądu, bo – jak mówią - akcja gaśnicza może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin - przekazała obecna na miejscu reporterka Polsat News Katarzyna Szatułowicz.

W związku z tym, że również w czwartek może dochodzić do kolejnych zapłonów na terenie elektrowni, jednostki ratownicze będą czuwać przy niej przez kolejną dobę.

Pożary na stacji transformatorowej i w metrze

W środę do pożaru doszło również na stacji transformatorowej przy ul. Sobieskiego w Legionowie. Jak podaje "Gazeta Powiatowa", przyczyną było pęknięcie izolatora ceramicznego powstałe na skutek uszkodzenia przekładnika prądowego. Przez krótki czas w okolicy występowały problemy z dostawą prądu.

Dzień wcześniej - we wtorek - doszło do pożaru podziemnej infrastruktury na stacji metra Racławicka na trasie linii M1. Konsekwencje tej awarii mieszkańcy odczuwają do teraz, gdyż pociągi nie kursują od Wilanowskiej do Centrum.

Na wyłączonym odcinku nadal prowadzona jest autobusowa oraz tramwajowa komunikacja zastępcza. Z kolei w środę na tej samej, mokotowskiej stacji, gdzie doszło do pożaru, pojawiło się zadymienie.

