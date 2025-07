Renta wdowia to nowe rozwiązanie, pozwalające seniorom na łączenie swojego świadczenia z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Budzi ono duże zainteresowanie Polaków, niedawno ZUS informował, że złożono już ponad milion wniosków o wsparcie. Nie każdy z niego jednak skorzysta. ZUS wskazuje, jakie kryteria trzeba spełnić, możliwa jest też sytuacja, w której środki trzeba będzie oddać.

Renta wdowia obowiązuje od 1 lipca 2025 roku, choć wnioski można składać już od stycznia. To forma wsparcia finansowego dla osób starszych, która zakłada możliwość połączenia dwóch świadczeń: renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku oraz np. własnej emerytury. Jedno z nich wypłacane jest w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Od 2027 roku ten dodatek wzrośnie do 25 proc.

Renta wdowia nie dla każdego. Te warunki są kluczowe

Choć to realna pomoc dla wielu seniorów, nie każdy ma do niej prawo. Jednym z głównych warunków jest pozostawanie poza nowym związkiem małżeńskim. W decyzjach, które wkrótce trafią do wnioskujących, podkreślono, że zawarcie kolejnego małżeństwa oznacza wstrzymanie wypłat.

Co więcej, po stronie pobierającego rentę leży obowiązek poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie stanu cywilnego - podaje dziennik "Fakt". W przypadku braku takiego zgłoszenia, ZUS może domagać się zwrotu nienależnie wypłaconych kwot.

Co jeszcze wyklucza możliwość skorzystania z renty wdowiej? Połączona suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie próg ten wynosi 5636,73 zł brutto. Po jego przekroczeniu świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone. Osoby, którym przysługuje emerytura równa lub wyższa od tego limitu, nie mają prawa do renty wdowiej.

Kolejnym wymogiem jest tzw. wspólność małżeńska do dnia śmierci małżonka. ZUS tłumaczy, że zgodnie z orzecznictwem chodzi nie tylko o formalne małżeństwo, ale też o faktyczne współżycie - wspólne mieszkanie, współdziałanie dla dobra rodziny oraz więzi fizyczne, majątkowe i emocjonalne.

Nowa pomoc dla seniorów. Kiedy wypłaty?

Poza powyższymi ograniczeniami funkcjonuje też kryterium wieku. Aby uzyskać rentę wdowią, kobiety i mężczyźni muszą osiągnąć wiek emerytalny, a więc odpowiednio 60 i 65 lat. Ponadto uprawnienie do renty rodzinnej musi u tych osób pojawić się nie wcześniej niż w wieku 55 (panie) i 60 (panowie) lat. Niespełnienie tych wszystkich wymagań wiąże się z decyzją odmowną (od której można jednak się odwołać).

Znane są już terminy, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywał świadczenia starszym osobom. Przelewy realizowane będą 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin wypada w dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi wcześniej (np. 4 i 18 lipca, ponieważ 6 i 20 przypadają w niedziele).

