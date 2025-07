- To była naprawdę spektakularna akcja. Wszystkie możliwe środki zostały użyte po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom okolicy- mówił w "Graffiti" Maciej Duszczyk o obławie za 57-latkiem ze Starej Wsi. We wtorek służby przekazały, że mężczyzna został znaleziony martwy. Wiceminister podkreślił, że akcja "mimo olbrzymich trudności" zakończyła się "jakimś sukcesem".