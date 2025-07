Najbliższe dni w Polsce przyniosą falę gorąca. To pierwszy taki okres w tym roku, gdzie temperatura osiągnie nawet do 37 st. C.

Pogoda. Fala tropikalnego ciepła w Polsce. Nawet do 37 st. C.

Środa będzie bezchmurna a maksymalne temperatury będą wynosić do 28 st. C. na wschodzie i na wybrzeżu, około 31 st. C. w centrum oraz do 37 st. C. na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, okresami zmienny.

Noc okaże się bezchmurna bądź z małym zachmurzeniem. Jedynie nad ranem będziemy mogli spodziewać się jego lekkiego wzrostu oraz słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura będzie natomiast sięgać od 13 do 14 st. C. na krańcach wschodnich, około 17 st. C. w centrum oraz do 19 st. C. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich Karpat - od 11 do 13 st. C. Wiatr będzie słaby.

Czwartek ponownie przyniesie nam bezchmurne lub lekko zachmurzone niebo. Możliwe będą opady deszczu czy burze, których sumy miejscami mogą sięgać od ok. 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna będzie wynosić od 20 st. C. na wybrzeżu, od 22 do 29 st. C. na zachodzie i północnym zachodzie oraz na Podhalu, a na pozostałym obszarze od 30 do 36 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

- Generalnie na południu Europy jest klimat śródziemnomorski, także wysokie temperatury są normalne. Zdecydowanie niepokojąca jest natomiast ta częstotliwość i intensywność - stwierdziła Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. Upały w Polsce. IMGW wydał serię alertów

W związku z napływem gorąca, jaki przybył do Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Są to alerty pierwszego i drugiego (żółte i pomarańczowe) oraz dotyczą prawie każdego rejonu kraju. Pierwsze z nich zaczną obowiązywać w środę o godzinie 12:00. Ostatnie wygasną w czwartek o 20:00.

Pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują następujące województwa:

większość lubuskiego (bez krańców zachodnich i powiatu wschowskiego)

zachodnie powiaty oraz południowo-zachodnią połowę dolnośląskiego

opolskie

śląskie

południowo-wschodnią część wielkopolskiego

łódzkie

większość kujawsko-pomorskiego (bez powiatów na północnym zachodzie)

większość mazowieckiego (bez powiatów na południu i wschodzie)

centralną i zachodnią część warmińsko-mazurskiego

powiaty kwidzyński i sztumski w pomorskim

Pozostała część kraju, z wyjątkiem terenów na wschodzie, znalazła się w zasięgu żółtych ostrzeżeń pierwszego stopnia.

- Przede wszystkim ma to związek ze zmianami klimatu. Ziemia ociepliła się o 1-2 st. C., co właśnie powoduje przede wszystkim fale upałów, intensywne i nawalne opady deszczu, burze, grad czy nawet zjawiska ekstremalne jak trąby powietrzne - zaznaczyła rzeczniczka IMGW.

Pogoda. IMGW apeluje. Chodzi o ostrożność w upalne dni

Należy pamiętać, że wysokie temperatury potrafią być niebezpieczne. Mogą one prowadzić do bólu głowy, zaburzeń widzenia, zawrotów głowy, zmęczenia czy nawet udaru cieplnego.

- Te temperatury są przede wszystkim groźne dla dzieci i seniorów. Powinniśmy się nawadniać oraz - szczególnie w godzinach szczytowych - pozostawać w cieniu - zaapelowała Agnieszka Prasek.

