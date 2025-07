Dostawy pocisków i rakiet do Ukrainy. Biały Dom zabrał głos

Biały Dom potwierdził wcześniejsze doniesienia o wstrzymaniu przekazywania Ukrainie części pocisków do systemów obrony powietrznej. "Ta decyzja została podjęta, aby postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu" - czytamy w oświadczeniu.

Biały Dom odniósł się do wcześniejszych doniesień Politico o tym, że Pentagon postanowił wstrzymać dostawy niektórych rodzajów pocisków do Ukrainy w związku z niskim poziomem zapasów w swoim arsenale.

USA i dostawy rakiet dla Ukrainy. "Interesy Ameryki na pierwszym miejscu"

"Ta decyzja została podjęta, aby postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu po przeglądzie DOD (Pentagonu - red.) wsparcia wojskowego i pomocy udzielanej przez nasz kraj innym krajom na całym świecie. Siła Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych pozostaje niepodważalna - wystarczy zapytać Iran" - napisała w oświadczeniu przekazanym dziennikarzom zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly.

Według telewizji PBS pociski objęte wstrzymaniem to rakiety PAC-3 do systemów Patriot, pociski artyleryjskie kalibru 155 mm (według Politico chodzi o pociski kierowane), pociski GMRLS do systemów artylerii rakietowej HIMARS oraz rakiety AIM-7 używane w systemach obrony powietrznej NASAMS oraz w myśliwcach F-16.

Decyzję o wstrzymaniu części pomocy - udzielanej jeszcze w ramach pakietu zatwierdzonego przez prezydenta Joe Bidena - miał podjąć znany ze sprzeciwu wobec pomocy Ukrainie wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. W wydanym oświadczeniu Colby nie zaprzeczył doniesieniom, lecz zaznaczył, że Pentagon "nadal dostarcza prezydentowi solidne opcje mające na celu kontynuację pomocy wojskowej dla Ukrainy, zgodnie z jego celem, jakim jest zakończenie tej tragicznej wojny".

USA wstrzymują dostawy dla Ukrainy. Wiadomo, gdzie może trafić amunicja

Według źródeł Politico urzędnicy Pentagonu już w marcu przygotowali plany wstrzymania dostaw części amunicji, według których miały one zostać przekierowane do USA lub Izraela.

Decyzję potępili Demokraci w Kongresie. Wiceszefowa komisji spraw zagranicznych Senatu, Jeanne Shaheen stwierdziła w oświadczeniu, że Pentagon osłabia obronę Ukrainy "w momencie, w którym Rosja bombarduje ukraińskie miasta i zabija cywilów noc po nocy".

"Prezydent Trump obiecał zaledwie w zeszłym tygodniu, że poszuka dodatkowych systemów obrony powietrznej dla Ukrainy, ale sekretarz Hegseth i podsekretarz Colby najwyraźniej go ignorują" - napisała Shaheen, odnosząc się do wypowiedzi Trumpa ze szczytu NATO, kiedy powiedział ukraińskiej dziennikarce, że "sprawdzi", czy może przekazać Ukrainie dodatkowe Patrioty.

"Mieszane sygnały administracji Trumpa podważają jej własny plan doprowadzenia Putina do stołu negocjacyjnego, a ten ruch pod przywództwem sekretarza Hegsetha tylko utrudni osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju" - oceniła senator.