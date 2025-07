Ważność wyborów prezydenckich. SN podjął decyzję

Po ogłoszeniu decyzji prezes SN odniósł się do przebiegu wtorkowego posiedzenia. - Wiele podnoszonych kwestii miało charaktery dyskusji z pewnymi zarzutami, które pojawiały się w przestrzeni publicznej, jako argumenty podważającej przebieg procesu wyborczego, przeliczenia głosów, czy też ostatecznego wyniku wyboru. Wiele z tych kwestii udało się wyjaśnić na tym posiedzeniu przed przerwą - podkreślił sędzia Wiak.

Jak przypominał sędzia, PKW na podstawie posiadania dokumentów i uzyskanych informacji o przebiegu głosowania stwierdziła, że w trakcie głosowania, w szczególności w dniu ponownego głosowania, miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania.

- PKW pozostawiła SN ocenę ich wpływu na wynik wyborów. Podczas dzisiejszego posiedzenia przewodniczący PKW zmodyfikował to stanowisko, stwierdzając, że w związku rezultatem postępowań dowodowych, wspomniane incydenty nie mogły mieć wpływu na wynik wyborów - przekazał.

- Sąd Najwyższy, co należy podkreślić, po zapoznaniu się z każdym złożonym protestem zauważa, że sama liczba wniesionych protestów nie zwiększa wagi ujętych w nich jednobrzmiących zarzutów. Jeżeli zarzuty te są tożsame treściowo i nie dotyczą własnego, konkretnego, rzeczywistego interesu wnoszącego protest. W takim przypadku efekt skali nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny dokonywanej przez Sąd Najwyższy - dodał.

Jak podkreślił, podobnie wypowiedział się już Sąd Najwyższy w 1995 roku, wskazując, że nie można dokonywać oceny wyborów na podstawie liczby wniesionych protestów.

Przekazał, że podnoszone w protestach wyborczych wnioski o ponowne przeliczenie głosów we wszystkich obwodowych komisjach w Polsce nie mogły zostać uwzględnione, ponieważ przepisy Kodeksu Wyborczego nie przewidują takiej możliwości. - Możliwe jest dokonywanie oględzin kart wyborczych, ale wyłącznie w odniesieniu do konkretnych obwodowych komisji wyborczych, jeżeli wykazane zostanie, że podczas liczenia głosów, lub sporządzania protokołu doszło do nieprawidłowości - wyjasniał Wiak.

- Podjęcie takiej decyzji jedynie w oparciu o zgłaszane prawdopodobieństwo zaistnienia nieprawidłowości, bądź analizę statystyczną nie znajduje żadnego uzasadnienia i byłoby sprzeczne z prawem - zaznaczył prezes SN.

Sędzia odniósł się również do stanowiska Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, który na posiedzeniu Izby argumentował, że nie jest zanana dokładna liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

- Dla rozstrzygnięcia w przedmiocie ważności wyboru na prezydenta istotne jest ustalenie tego, który z kandydatów uzyskał w ponownym głosowaniu więcej głosów, a całokształt okoliczności jednoznacznie wskazuje, że Karol Tadeusz Nawrocki otrzymał więcej głosów niż Rafał Kazimierz Trzaskowski - przekazał.

Sąd Najwyższy orzekł o ważności wyborów prezydenckich

We wtorek odbyło się posiedzenie całego składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, podczas którego sędziowie przyjęli uchwałę dotyczącą stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich przeprowadzonych w 18 maja i 1 czerwca tego roku.

Na sali obecni byli m.in. prokurator generalny Adam Bodnar, który zabrał głos ws. złożonego przez siebie wniosku oraz przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, który złożył raport z przebiegu wyborów.

Według Sądu Najwyższego na 54 tys. protestów, 21 było zasadnych, ale nie miały wpływu na wynik wyborów.

Na koniec Bodnar złożył jeszcze sprawozdanie, stwierdzając, że "pojawiły się" wątpliwości, a rolą prokuratury jest ich zbadanie.

Teraz uchwała zostanie przedstawiona marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, przesłana do PKW, a także ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP.

Pod gmachem Sądu Najwyższego od samego południa protestują sympatycy strony rządzącej, którzy chcieli ponownego przeliczenia wszystkich głosów. Naprzeciwko nim stanęli zwolennicy prezydenta elekta Karola Nawrockiego.

