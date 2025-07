To już dziś. ZUS rozpoczyna wysyłkę rent wdowich

Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wypłatę renty wdowiej. Jak poinformowała 23 czerwca ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, do wszystkich uprawnionych instytucji wpłynęło już ponad milion wniosków. Równolegle ZUS zaczyna wysyłkę decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Wypłaty renty wdowiej rozpoczęły się we wtorek, czyli 1 lipca 2025 roku i są realizowane w tych samych terminach, co inne świadczenia emerytalno-rentowe, czyli 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Należy zaznaczyć, że jeśli termin wypłaty przypada na weekend lub święto, środki trafiają do odbiorcy wcześniej, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustawowo wolny dzień.

Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie do końca czerwca, mogą spodziewać się wypłaty już w tym miesiącu.

Komu przysługuje renta wdowia? To tych seniorów trafią przelewy

Renta wdowia to świadczenie dla osób, które straciły współmałżonka i spełniają określone kryteria. Prawo przysługuje konkretnie wdowie lub wdowcowi, którzy ukończyli odpowiednio 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), pozostawali we wspólności małżeńskiej aż do śmierci partnera oraz nabyli prawo do renty rodzinnej najwcześniej w wieku 55 lub 60 lat. Dodatkowym warunkiem jest brak zawarcia nowego związku małżeńskiego.

W ramach renty wdowiej można pobierać 100 proc. swojego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, lub odwrotnie. W celu sprawdzenia "korzystniejszego" wariantu - ZUS opublikował na swojej stronie specjalny kalkulator.

Warto podkreślić, że łączna kwota wypłat nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (czyli ok. 5636,73 zł brutto). Jeśli suma świadczeń przekroczy ten limit, nadwyżka zostanie odjęta od wypłaty.

Większość wniosków trafiła do ZUS. Kto jeszcze wypłaca świadczenie?

ZUS jest jedną z instytucji realizujących ustawę o rencie wdowiej i to właśnie do niego trafi zdecydowana większość wniosków. Jak podano na oficjalnej stronie Zakładu 30 czerwca, trafi tam około 90 proc. wszystkich wniosków.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, od 1 stycznia do 27 czerwca 2025 roku do Zakładu wpłynęło blisko 972 tys. wniosków. Stanowi najwyższy wynik spośród wszystkich uprawnionych instytucji.

Oprócz ZUS w realizację renty wdowiej zaangażowane są również inne instytucje odpowiedzialne za wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych. Należą do nich:

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ZER MSWiA - organ emerytalno-rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

BESW - Biuro Emerytalne Służby Więziennej

WBE - Wojskowe Biuro Emerytalne

Odmowa wypłaty? Można złożyć odwołanie

Jeśli ZUS wyda decyzję odmowną w sprawie renty wdowiej, nie oznacza to końca sprawy. Można odwołać się od tej decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, adekwatnego do miejsca zamieszkania.

Na złożenie odwołania (za pośrednictwem ZUS) jest 30 dni od momentu otrzymania pisma. Dobrze wcześniej skonsultować się ze specjalistą z zakresu prawa, aby zwiększyć szansę na pozytywne rozstrzygnięcie.

Co może być powodem odmowy? Zazwyczaj jest to niepoprawne wypełnienie dokumentacji lub niespełnianie wymagań formalnych do uzyskania świadczenia.

