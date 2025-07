- Zamknięcie granicy... Taka możliwość istnieje. Jeżeli będzie potrzeba, to Polska takie decyzje będzie podejmowała - mówił w "Graffiti" Włodzimierz Czarzasty odnosząc się do sytuacji na granicy z Niemcami. Wicemarszałek Sejmu przyznał jednak, że w tym momencie podobne propozycje to jest "histeria". Jego zdaniem do województw zachodnich przybywa po 30-40 imigrantów miesięcznie.

Prezydent elekt Karol Nawrocki zapowiedział, że po objęciu urzędu zwoła Radę Gabinetową z powodu - jak to ujął - "dramatycznej sytuacji na granicy". - Polska zachodnia granica dzisiaj jest nieszczelna. Sygnalizowali mi to mieszkańcy zachodnich regionów Polski - tłumaczył.

Zapytany o tę zapowiedzi Włodzimierz Czarzasty przyznał, że prezydent powinien często zwoływać Radę Gabinetową czy Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo wtedy jest "lepszy kontakt z urzędem bezpieczeństwa". - Co do granicy zarówno wschodniej i zachodniej mam inną ocenę - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Czarzasty: Nie potwierdzam tysięcy migrantów

Mówiąc o sytuacji na wschodniej granicy Polski wyraził opinię, że jest dużo lepiej niż dwa lata temu, czyli przed objęciem władzy przez koalicję rządzącą.

Odnosząc się do sytuacji na granicy z Niemcami, Czarzasty przekazał, że w niedzielę zadzwonił do wojewodów województw - dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. - Nie potwierdzam tysięcy migrantów, którzy są przez Niemców przywożeni do Polski, bo to jest nieprawda. To są po prostu "fejki" i trzeba o tym jasno mówić - podkreślił.

Czarzasty powołał się na dane Straży Granicznej, które "dzisiaj rano gdzieś czytałem w mediach". - To nie są żadne tysiące, tylko to jest 30-40 osób miesięcznie, jeżeli chodzi o dane województwo. W związku z tym naprawdę upraszam o rozsądek w tej sprawie. Prezydenta elekta również. Niech dowie się. Na Radzie Gabinetowej dowie się na pewno. Jest pytanie: czy będzie chciał w to wierzyć - mówił.

Lider nowej Lewicy uważa, że na zachodniej granicy sytuacja nie jest taka, jak ta utrzymywana w narracji polityków PiS-u. - To jest po prostu nieprawda - tłumaczył.

Czarzasty krytykuje Giertycha. "Wpisuje się w radyklany nurt"

Prowadzący Grzegorz Kępka przytoczył też wypowiedź przedstawiciela obozu rządzącego Romana Giertycha, który twierdzi, że "trzeba bojówki usunąć z granicy, ale też ją zamknąć dopóki Niemcy nie przestaną odsyłać nam migrantów". - Zamknięcie granicy... Taka możliwość również istnieje. (...) Jeżeli będzie potrzeba, to Polska takie decyzje będzie podejmowała - powiedział, ale zaznaczył, że w tym momencie słowa Giertycha "to jest absolutnie histeria".

Zdaniem Czarzastego od kilku tygodni Giertych "wpisuje się w bardzo radyklane nurty, jeżeli chodzi o poglądy". Tłumaczył, że w sytuacjach, "kiedy jest napięcie nie należy słuchać radykałów, należy szukać środka i prawdy przede wszystkim".

- Jeżeli Straż Graniczna informuje jakie są fakty, to dlaczego ja mam słuchać działacza PiS, który w tej sprawie ma kłamać, albo dlaczego mam podziwiać bojówki, które są stworzone nie wiadomo po co i dlaczego mam słuchać Romana Giertycha, który sieje w tej sprawie emocje, jeżeli mogę posłuchać przedstawiciela Straży Granicznej, który mówi prawdę - mówił polityk.



Kępka przytoczył słowa Nawrockiego, który "powędkował wszystkim z panem Robertem Bąkiewiczem (lider Ruchu Obrony Granic - red.) na czele, którzy wypełniają tę funkcje państwa, z którymi nie radzi sobie obecny rząd".

- Po pierwsze: państwo radzi sobie z tymi sprawami. (...) Nikt nie będzie kłamał, dlatego, że te kłamstwa weryfikowane są na granicy. Przecież tam są ludzie, którzy to widzą - powiedział.