Zgodnie z przepisami o ważności wyboru prezydenta RP Sąd Najwyższy rozstrzyga po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych oraz na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło - jak wcześniej informowano - około 53 tys. 900 protestów przeciwko wyborowi prezydenta RP. Zdecydowana większość została połączona do wspólnych rozpoznań.

Wybory 2025. SN zdecyduje w sprawie wyborów

Rozpatrując protesty - w odniesieniu do kilkunastu obwodowych komisji wyborczych - SN uznał, że doszło do nieprawidłowości przy liczeniu głosów lub wypełnianiu protokołów, ale nie miały one wpływu na ogólny wynik wyborów.

Zwycięzcą wyborów w drugiej turze, która odbyła jest 1 czerwca, jest Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

