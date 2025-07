Według sondażu zdecydowana większość dorosłych Polaków (89 proc.) nie zauważyła żadnych nieprawidłowości w przeprowadzaniu ostatnich wyborów prezydenckich (pierwsza tura wyborów odbyła się 18 maja, a druga 1 czerwca br.). Przekonanie, że wystąpiły jakieś nieprawidłowości wyraziło 5 proc. badanych, również 5 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii. 1 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi.

CBOS zauważył, że obecnie badani znacznie lepiej oceniają prawidłowość procesu wyborczego niż po wyborach z 2020 roku.

"O 7 punktów procentowych mniej respondentów stwierdziło, że zauważyło jakieś nieprawidłowości, a o 8 punktów więcej zadeklarowało, że nie dostrzegło żadnych" - podkreślili twórcy badania.

ZOBACZ: Polacy za ponownym liczeniem głosów. Sondaż nie pozostawia złudzeń

CBOS: 75 proc. Polaków uważa, że wybory były uczciwe

Podane przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki wyborów prezydenckich nie budzą poważnych wątpliwości u 75 proc. badanych, z czego 28 proc. uważa, że są one zdecydowanie wiarygodne, a 47 proc., że są raczej wiarygodne.

Za niewiarygodne wyniki podane przez PKW uważa 15 proc. ankietowanych, z czego 11 proc. ocenia je jako raczej niewiarygodne, a 4 proc. jest co do braku ich wiarygodności zdecydowanie przekonane. 9 proc. ankietowanych odparło, że "trudno powiedzieć", a 1 proc. odmówiło odpowiedzi.

Wiarygodność wyników wyborów. Polacy zabrali głos

Jak podkreśla CBOS mimo iż 75 proc. Polaków uznaje podane przez PKW wyniki ostatnich wyborów Prezydenta RP za mniej lub bardziej wiarygodne, to ich wiarygodność w oczach opinii publicznej jest niższa niż w przypadku wyborów prezydenckich z 2020 roku, a także wyników wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w latach 2019 i 2023, wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2019 roku oraz wyborów do sejmików wojewódzkich z 2018 roku.

Według CBOS gorzej pod względem wiarygodności od podanych przez PKW wyników ostatnich wyborów prezydenckich oceniane były tylko wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich z 2014 roku, kiedy odnotowano ponadprzeciętnie dużo głosów nieważnych (w badaniach przeprowadzonych w grudniu 2014 roku i styczniu 2015 roku ich wiarygodność kwestionowało około jednej czwartej respondentów).

CBOS zwraca uwagę, że opinie o wiarygodności oficjalnych wyników ostatnich wyborów prezydenckich różnią się znacząco w zależności od tego, na którego kandydata w drugiej turze tych wyborów badani oddali swój głos.

"Mimo iż respondenci przekonani, że podane przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki wyborów Prezydenta RP są wiarygodne, przeważają w obu elektoratach, to znacznie częściej i z większą pewnością twierdzą tak głosujący w drugiej turze ostatnich wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego (łącznie 93 proc., z czego 47 proc. to zdecydowanie o tym przekonani)" - czytamy.

ZOBACZ: Najnowszy sondaż parlamentarny. Jedna partia z potężnym spadkiem poparcia

"Znacznie więcej wątpliwości w tym względzie mają natomiast wyborcy Rafała Trzaskowskiego. Tylko 13 proc. z nich wraziło zdecydowane przekonanie, że wyniki wyborów Prezydenta RP podane przez Państwową Komisję Wyborczą są wiarygodne, a 30 proc. ich wiarygodność kwestionuje (9 proc. – zdecydowanie, a 21 proc. spośród nich uważa wyniki ogłoszone przez PKW za raczej niewiarygodne)" - zauważa CBOS.

Większość Polaków ocenia pozytywnie prace komisji

W badaniu zwrócono uwagę, że uczciwość liczenia głosów w polskich wyborach i osobista uczciwość członków komisji wyborczych jest przez około trzy czwarte Polaków postrzegana pozytywnie: po ostatnich wyborach prezydenckich 75 proc. respondentów stwierdziło, że w trakcie wyborów w Polsce zawsze lub często głosy są uczciwie liczone, a 74 proc. uważa, że zawsze lub często członkowie komisji wyborczych są uczciwi.

Żaden ankietowany całkowicie nie zakwestionował uczciwości członków komisji wyborczych, natomiast 1 proc. stwierdziło, że w czasie wyborów w Polsce głosy nigdy nie są uczciwie liczone.

CBOS podkreśla, że począwszy od listopada 2019 roku obserwujemy systematyczne i znaczące spadki odsetków respondentów przekonanych, że w czasie wyborów w Polsce głosy zawsze są uczciwie liczone i zawsze uczciwi są członkowie komisji wyborczych (obecnie odpowiednio 26 proc. i 20 proc., w porównaniu z czerwcem 2019 roku spadki odpowiednio o 18 i o 19 punktów procentowych).

Jak zauważono, obecnie wynik jest pod tym względem nawet gorszy od uzyskanego w grudniu 2014 roku, czyli po wyborach samorządowych, których wyniki kwestionowano z powodu ponadprzeciętnie dużego odsetka głosów nieważnych. Prócz tego w porównaniu z poprzednimi pomiarami obecnie wzrósł odsetek badanych uchylających się od zajęcia stanowiska w kwestii uczciwości członków komisji wyborczych.

ZOBACZ: Poparcie Polaków dla Ukrainy. Sondaż nie pozostawia złudzeń

W sondażu podkreślono też, że elementem zaufania do procedur wyborczych jest także przekonanie o występowaniu zjawiska przekupywania wyborców. 51 proc. ankietowanych uznało, że w trakcie wyborów w Polsce przekupywanie wyborców nigdy się nie zdarza lub ma to miejsce rzadko. 22 proc. respondentów jest przekonanych, że w Polsce często lub zawsze się to zdarza.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 5 do 15 czerwca 2025 roku na próbie liczącej 971 osób (w tym: 63,0 proc. metodą CAPI; 24,0 proc. - CATI i 13,0 proc. - CAWI).