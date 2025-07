31,2 proc. Polaków chce ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich we wszystkich komisjach, a 29,8 proc. w tych komisjach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze. Przeciwnego zdania jest 37,1 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Na pytanie, "Czy uważa pan/pani, że istnieje uzasadniona potrzeba ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich?", 31,2 proc. badanych powiedziało, że "tak, we wszystkich komisjach", a 29,8 proc. uważa, że "tak, w tych komisjach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze".

Nie ma potrzeby ponownego przeliczania głosów według 37,1 proc., zaś zdania w tej sprawie nie ma 1,9 proc. ankietowanych.

Ponowne liczenie głosów. Wyborcy koalicji rządzącej zdecydowani

57 proc. wyborców koalicji rządzącej chce ponownego liczenia we wszystkich komisjach, a 36 proc. w tych komisjach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze. 5 proc. uważa, że w ogóle nie ma takiej potrzeby, a 2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z kolei 65 proc. wyborców opozycji nie chce ponownego liczenia głosów, 6 proc. jest za przeliczeniem głosów we wszystkich komisjach, a 29 proc. w tych komisjach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze.

W pozostałej grupie badanych za ponownym przeliczeniem głosów we wszystkich komisach jest 34 proc., a w tych komisach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze 29 proc. Przeciwko ponownemu liczeniu głosów jest 33 proc., a zdania w tej sprawie nie ma 3 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" metodą CATI w dniach 27-28 czerwca na 1067-osobowej grupie respondentów.

