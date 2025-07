Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania wobec Maksymiliana F., który zastrzelił dwóch policjantów. Według opinii biegłych w chwili zabójstwa mężczyzna był niepoczytalny i powinien trafić do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Do zdarzenia doszło w grudniu 2023 r. we Wrocławiu.